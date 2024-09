Jan Joost van Gangelen begint voorbeschouwing van Oranje met negatief gevoel

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina zijn eerste interland sinds de verloren halve finale op het EK tegen Engeland (1-2), minder dan twee maanden geleden. Hans Kraay junior kijkt uit naar een nieuwe reeks van Oranje, maar van Jan Joost van Gangelen had het interlandvoetbal nog wel even op zich mogen wachten.

Kraay junior en Van Gangelen blikken zaterdagavond samen bij ESPN voor op het Nations League-duel van Oranje met Bosnië. Het is de eerste interlandperiode van het nieuwe seizoen, na slechts vier speelrondes in de Eredivisie. “Hans, de finale van het EK in Duitsland is nog geen twee maanden geleden…”, leidt Van Gangelen de voorbeschouwing in.

“Ik heb er alweer zin in”, reageert Kraay junior. “Jij niet?”, vraagt de analist aan Van Gangelen. De presentator moet eerlijk bekennen dat de eerste interlandperiode van het nieuwe seizoen wat hem betreft nog wel even op zich had mogen laten wachten: “Nou ja, ehm… Nou, ik moet je eerlijk zeggen: ik had het nog wel even lekker gevonden als er nog vier Eredivisie-speelrondes achteraan waren gekomen. Ik heb nu een beetje een bekaaid gevoel.”

Oranje speelt zaterdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven vanaf 20.45 uur tegen Bosnië en Herzegovina. Duitsland en Hongarije zijn de twee andere tegenstanders van Nederland in Groep 3 van League A.

