Ronald Koeman maakt Oranje-opstelling bekend: speler maakt basisdebuut tegen Bosnië en Herzegovina

Ronald Koeman heeft zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina bekendgemaakt. In de eerste groepswedstrijd van de internationale voetbalcompetitie kiest de bondscoach voor onder meer Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch in zijn basisploeg.

Oranje komt zaterdagavond voor het eerst in actie na het afgelopen EK in Duitsland, waar de ploeg tot de halve finale reikte. In die ronde moest het elftal van Koeman uiteindelijk in de slotfase het onderspit delven tegen Engeland, toen Ollie Watkins vlak voor tijd voor de fatale tegentreffer zorgde. Ten opzichte van die wedstrijd, zijn er een aantal wijzigingen in de ploeg. Onbetwiste basisspelers als Stefan de Vrij en Memphis Depay zijn namelijk niet opgeroepen.

Drie wijzigingen ten opzichte van EK

De plek van De Vrij wordt, zoals verwacht, overgenomen door Matthijs de Ligt. De kersvers speler van Manchester United vormt het centrum met Virgil van Dijk. De backposities worden ingevuld door Nathan Aké (links) en Denzel Dumfries (rechts). Bart Verbruggen is ook ná het EK de eerste doelman van Oranje.

Op het middenveld krijgt Gravenberch, die de afgelopen weken uitblonk bij Liverpool, de kans vanaf de aftrap. EK-sensatie Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders zijn de andere middenvelders. Omdat Depay nog geen nieuwe club heeft gevonden na zijn transfervrije vertrek bij Atlético Madrid kreeg de spits geen uitnodiging voor de nationale ploeg. Joshua Zirkzee is daarom de aanvalsleider van het Nederlands elftal en maakt daarmee zijn basisdebuut. Op het EK mocht de aanvaller van Manchester United al twee keer (kort) invallen. Cody Gakpo en Xavi Simons bezetten de flanken bij Oranje.

Opstelling Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina:

Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch, Reijnders; Simons, Zirkzee, Gakpo.