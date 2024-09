Koeman weer teleurgesteld in Driessen: 'Hoop dat je daar heel blij van wordt'

Valentijn Driessen schreef vrijdagochtend een kritische column over bondscoach Ronald Koeman, die wel heel makkelijk aan de kant zette volgens de journalist van De Telegraaf. Koeman was niet heel blij met de column.

Driessen schreef onder meer: "Het zou van respect getuigen als de bondscoach afvallers waarmee hij 42 dagen door Duitsland had getoerd tijdens het EK persoonlijk op de hoogte had gesteld. Koeman vond het evenwel niet nodig Ian Maatsen en Bergwijn persoonlijk te contacten. Valt er voor die radiostilte van de bondscoach nog iets te zeggen; de manier waarop hij Bergwijn aan de kant zette in zijn persconferentie is respectloos. Bergwijn speelde 16 van zijn 34 interlands onder Koemans gezag. Dan is één enkel belletje niet te veel gevraagd."

LEES OOK: Bergwijn over de rooie: 'Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken?'

Na een vraag van Driessen op de persconferentie van vrijdag besloot Koeman daar nog even op terug te komen. "Valentijn, jij kon ook weer even terugslaan vandaag. Ik hoop dat je daar heel blij van wordt." Driessen ziet dat echter niet op dezelfde manier. "Terugslaan, dat valt toch wel mee?"

Zonder daarop in te gaan, vertelt Koeman: "Dat is vaak waarom ik niet reageer op media, omdat jullie in de gelukkige omstandigheid zijn dat jullie altijd het laatste woord hebben." Driessen stelde vervolgens nog de vraag of één belletje richting Bergwijn en Maatsen niet een logische actie was geweest. Koeman: "Ik vind van niet, maar jij mag vinden van wel."

