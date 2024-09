'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

hoopt zijn goede vorm bij Liverpool een vervolg te kunnen geven in dienst van het Nederlands elftal. De middenvelder speelde negentig minuten in de eerste drie competitieduels onder Arne Slot en ontving zondag veel complimenten voor zijn optreden tegen Manchester United (0-3 zege).

De 22-jarige Gravenberch was de afgelopen jaren niet altijd een vaste waarde bij het Nederlands elftal. Hij behoorde bijvoorbeeld niet tot de selectie voor het WK 2022 en zat tijdens het gehele EK 2024 op de bank. Gravenberch werd voor het eerst opgeroepen in november 2020 en had sindsdien in theorie 51 interlands kunnen spelen, maar dat zijn er tot dusver slechts 12. Te weinig, vindt hij zelf ook.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb het EK afgesloten en ben blij dat ik me op iets nieuws kan focussen”, vertelt Gravenberch aan De Telegraaf. “Ik wil belangrijk zijn in de Nations League en in de WK-kwalificatie. Of ik ook vind dat ik te weinig interlands achter mijn naam heb? Ja, maar ik ben nog jong.”

LEES OOK: Gravenberch lacht na opmerking van Noa Vahle: 'Je bent de eerste die dat vraagt'

Koeman was kritisch op Gravenberch

Bondscoach Ronald Koeman was in het verleden kritisch over de ogenschijnlijke nonchalance in het spel van Gravenberch. Hij zei 'een stukje concentratie' te missen. “Het is geen onzin, iedereen heeft zijn eigen mening”, zegt Gravenberch zelf over die discussie. “Mensen zeggen over mij dat ik een beetje nonchalant ben. Dat zit gewoon in mij. Nu heb ik die nonchalance ook, maar praat men er niet echt over, omdat het goed gaat bij Liverpool.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Als Arne Slot wegloopt, vertellen de Sky Sports-analisten wat ze van hem vinden

Liverpool-trainer Arne Slot maakt veel indruk op de voetbalanalisten in Engeland.