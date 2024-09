Gravenberch lacht na opmerking van Noa Vahle: 'Je bent de eerste die dat vraagt'

meldde zich deze week goedgemutst bij het Nederlands elftal nadat hij met Liverpool een perfecte start van het nieuwe seizoen heeft beleefd. De middenvelder is onder Arne Slot vooralsnog verzekerd van een basisplaats en legt in gesprek met Vandaag Inside-verslaggever Noa Vahle uit wat er deze zomer voor hem is veranderd op Anfield.

Liverpool haalde uit de eerste drie speelronden in de Premier League de maximale score van negen punten en incasseerde bovendien nog geen enkele tegentreffer. Gravenberch miste nog geen minuut en oogstte vooral lof voor zijn optreden tegen Manchester United, dat afgelopen zondag op Old Trafford op een kansloze 0-3 nederlaag werd getrakteerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eén Nederlander steelt de show bij Manchester United - Liverpool: ‘Basisspeler Oranje for sure’

Vahle merkt op dat Gravenberch veel aan de bal komt. "Ja, voor mij is dat wel lekker. Ik zeg altijd tegen mezelf dat ik superveel ballen nodig heb om in de wedstrijd te komen en dat gebeurde ook. Dat is altijd wel fijn." "Heb je het gevoel dat dat de afgelopen jaren misschien minder is geweest, dat je misschien niet in die positie kwam?", wil Vahle vervolgens weten. "Ja, eigenlijk wel. Je bent eigenlijk de eerste die dat vraagt", lacht Gravenberch. "Soms waren er wedstrijden dat ik misschien na vijf of zes minuten pas een bal heb geraakt. Dan kom je niet echt lekker in je spel."

LEES OOK: Johan Derksen vindt dat Hélène Hendriks moet ingrijpen tegen 'kleffe' Noa Vahle

Nee, zegt Gravenberch, dat heeft hij niet expliciet met Slot besproken. "Hij zag dat gewoon, ja. En uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt." De van Feyenoord overgekomen trainer maakt in zijn eerste weken als Liverpool-trainer grote indruk in Engeland. "Iedereen is wel lovend over hem", merkt Gravenberch op. En wat Slot hemzelf gebracht heeft? "Duidelijkheid én superveel voetbal", antwoordt de middenvelder kernachtig.

Bekijk hieronder het hele gesprek tussen Ryan Gravenberch en Noa Vahle

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Als Arne Slot wegloopt, vertellen de Sky Sports-analisten wat ze van hem vinden

Liverpool-trainer Arne Slot maakt veel indruk op de voetbalanalisten in Engeland.