Johan Derksen vindt dat Hélène Hendriks moet ingrijpen tegen 'kleffe' Noa Vahle

Johan Derksen heeft in het programma Vandaag Inside opnieuw een sneer uitgedeeld aan sportjournaliste Noa Vahle. De verslaggeefster van Ziggo Sport, die eerder nog vaak in het programma verscheen, heeft geen goede indruk gemaakt op de heren van Vandaag Inside in het programma De Oranjezomer.

Vahle, sportjournaliste van beroep, was onlangs te gast in het programma De Oranjezomer en kreeg in dat programma de ruimte om iets te vertellen over de goededoelenorganisatie van haar moeder, Linda de Mol: "Ik ben sinds een jaar nu ambassadeur van de LINDA Foundation en daarin komen wij op voor gezinnen in Nederland die opgroeien in armoede", zei Vahle onder meer. Het wekte ergernis op bij Derksen, die het zeer goedkoop vond van Vahle om de organisatie live op televisie te promoten.

"Ik schrik iedere dag. Ik zit gisteren naar Hélène te kijken en daar zie ik Noa die het goede doel van Linda, haar moeder, zit te promoten in een programma van John. Kleffer kan niet. Kleffer kan niet", vindt Derksen. Hij is niet de enige die er zo over denkt, want René van der Gijp was ook niet te spreken over het fragment: "Ik ben het echt róerend met je eens, echt waar”, zegt hij. “Aan die Noa heb ik me ook aan zitten storen.”

Derksen vindt zelfs dat presentatrice Hélène Hendriks moet ingrijpen tegen dergelijke acties in haar programma. "Dan moet Hélène zeggen: Dit soort onzin doen we niet. Ze hebben ook een eindredacteur, maar die houdt ook zijn mond, want ze zijn allemaal bang voor John De Mol", stelt Derksen tot slot.

