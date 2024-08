Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft een tik op de vingers gekregen van John de Mol. De voormalig voetballer heeft een boze mail ontvangen van de baas van Talpa, de omroep achter Vandaag Inside. Van der Gijp heeft zich de woede van de mediamagnaat op de hals gehaald met zijn uitspraken over de flinke werkdruk.

Begin augustus gaf Van der Gijp in gesprek met Shownieuws aan dat hij behoefte heeft aan een rustmoment gedurende het seizoen van Vandaag Inside. De oud-voetballer zou graag in april een maand ertussenuit gaan om het maken van de talkshow minder lang te laten voelen. In ruil daarvoor is Van der Gijp bereid om een flink deel van zijn salaris in te leveren.

De uitspraken van de tv-persoonlijkheid hebben ook de oren van De Mol bereikt. De producent is niet blij met Van der Gijp en besloot hem een lange mail te sturen waarin hij zijn onvrede uitte. “Ik kreeg verleden keer een mailtje van John de Mol, maar die duurde vrij lang”, vertelde de voormalig voetballer maandag in Vandaag Inside. “Er zat ook een soort teneur in dat hij het niet met me eens was enzo. Ja, daar moet ik niets van hebben”, is hij stellig.

Van der Gijp heeft besloten geen antwoord terug te sturen naar De Mol. “Nee, ik ben niet zo’n antwoorder”, laat hij weten. De verwachting is dat de ergernis van de mediamagnaat zit in het feit dat Van der Gijp heeft geprobeerd om tijdens het lopende contract de regels te veranderen.

