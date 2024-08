Johan Derksen doet uiterst verrassende uitspraak over voortbestaan Vandaag Inside

Johan Derksen doet voorafgaand aan de Vandaag Inside-uitzending van vrijdag een verrassende uitspraak over het voortbestaan van de goed bekeken talkshow. Het huidige contract van Derksen, presentator Wilfred Genee en René van der Gijp loopt nog door tot medio 2025, maar afgaande op de woorden van De Snor is het daarna nog lang niet gedaan met het programma.

Tijdens de vooraankondiging van het programma vraagt Genee aan Derksen hoe hij de eerste week van de nieuwe reeks, die afgelopen maandag begon, heeft beleefd. Derksen vond het 'voldoende', zegt hij: "Fatsoenlijke kijkcijfers, en daar gaat het om." Wat de oud-hoofdredacteur van Voetbal International betreft moet het echte vuurwerk van het nieuwe seizoen nog komen: "Nog geen hoogtepunten gehad", stelt Derksen vast.

"Ja, ik heb al jaren het gevoel dat het beste nog moet komen", beaamt Derksen vervolgens de woorden van Genee. "Dus vanavond gaan we weer een stapje omhoog?", vraagt Genee, waarop Derksen antwoordt: "Ja, iedere dag een stapje hè?". Genee blijkt de uitzendingen af te tellen: "Dan hebben we er nog 180 te gaan, dus in dat opzicht is dat positief."

Derksen denkt inmiddels al verder, zo blijkt: "Dan ligt er een heel vet contract op ons te wachten, dat denk ik wel. Zo gaat het toch meestal?". Genee ziet de headlines al voor zich ("Johan Derksen wil door"), waarna Derksen er een schepje bovenop doet: "Maar niet voor een jaartje hè, maar voor een jaar of vijf."

Bekijk hieronder het hele gesprek tussen Genee en Derksen voorafgaand aan de uitzending van vrijdag