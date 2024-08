Angela de Jong doet onthulling over Vandaag Inside na bizarre kijkersvraag

De kijkersvragen bij Vandaag Inside worden ‘verzonnen door de redactie’, zo stelt Angela de Jong vrijdag in haar column voor het Algemeen Dagblad. Donderdagavond werd in het programma een kijkersvraag getoond van ene Mohamed Atta, iemand met dezelfde naam als de aanvoerder van de groep vliegtuigkapers van 9/11.

De Jong was zelf meermaals te gast bij het programma en zag als tv-kijker donderdagavond de opmerkelijke vraag. “Of gast Wouter de Winther de Democratische Conventie nog een beetje had gevolgd, wilde Mohamed Atta uit Rotterdam weten. Mohamed Atta? Nooit geweten dat de piloot van 9/11 de inslag in de Twin Towers heeft overleefd, naar Rotterdam is verhuisd, Nederlands heeft geleerd en elke avond in alle vrijheid naar VI kijkt.”

“Was de inspiratie op? Ging Jan Jansen uit Roosendaal vervelen? Waren ze achter de schermen te druk met die leader en pakten ze maar gewoon de eerste de beste naam die in ze opkwam? U weet net zo goed als ik dat deze ‘kijkersvragen’ gewoon door de redactie worden verzonnen”, zo stelt de tv-kenner.

