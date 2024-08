Johan Derksen baalt van 'ontzettend lullige samenloop van omstandigheden' bij Vandaag Inside

De uitzending van Vandaag Inside van donderdagavond begon met een kleine verrassing. Na een storm van kritiek op de nieuwe leader die afgelopen maandag werd geïntroduceerd, werd de SBS-talkshow na drie afleveringen weer ingeleid door de 'oude' variant. Johan Derksen spreekt van een 'ontzettend lullige samenloop van omstandigheden'.

De nieuwe leader was een stuk 'moderner'. Het vaste drietal van het programma, Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen werd erin verbeeld door voor hen kenmerkende voorwerpen, zoals de bril van Van der Gijp en de eeuwige sigaar van Derksen. Laatstgenoemde voelde zich dinsdag, bij de tweede aflevering van het seizoen al genoodzaakt zich uit te spreken: "Ik wil even wat zeggen, want zonder dat wij het wisten, is er een nieuwe leader gemaakt. Wij hoeven hier niet alles voor het zeggen te hebben, maar ik vond die andere leader uitstekend", sprak De Snor destijds.

In de uitzending van donderdag blijkt dat de nieuwe leader geen lang leven beschoren is geweest, iets waar Derksen in de uitzending van woensdag overigens al op hintte. De oud-hoofdredacteur van Voetbal International sprak toen onder meer van een 'wanproduct', dat dus weer is vervangen door de gebruikelijke beelden.

"Ik vond die andere eigenlijk toch misschien wel mooier", opent Genee de uitzending van donderdag vervolgens met een grap. Derksen gaat er serieus op in: "Nu ik 'm zie denk ik: 'Die ander is moderner', die is beter, ja. We zijn te voorbarig geweest. Het is een ontzettend lullige samenloop van omstandigheden. Eén van onze naaste medewerkers heeft dit gedaan, om ons te verrassen, en wij vinden het kut." Genee trekt vervolgens het boetekleed aan en vertelt dat hijzelf bij een redactievergadering in maart 'naar het schijnt' zijn goedkeuring voor een nieuwe leader te hebben gegeven. Derksen wast zijn handen in onschuld: "Dan zit ik al bij Zwolle", grapt de journalist over zijn dagelijkse terugreis naar het Drentse Grolloo.

Bekijk hieronder de hele opening van Vandaag Inside van donderdag

