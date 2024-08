Wilfred Genee onthult live in uitzending opvallende clausule in contract René van der Gijp

René van der Gijp heeft de vrijheid om af en toe een uitzending van Vandaag Inside over te slaan, zo beweren Wilfred Genee en Johan Derksen. Daar zouden afspraken over staan in het contract.

De bewering is opvallend, want Van der Gijp ontving een boete toen hij tijdens Vandaag Inside Oranje twee uitzendingen miste. Het ging om een bedrag van 1500 euro per uitzending, omdat Van der Gijp zijn vervanger moest betalen. Toch zou hij volgens Genee, die de onderhandelingen namens het drietal verricht, de vrijheid hebben om af en toe een uitzending te laten schieten.

Johan Derksen bracht het onderwerp dinsdagavond ter sprake bij Vandaag Inside. “Ik vind het geen probleem als René de vrijheid heeft om eens een dagje over te slaan of zelfs een weekje over te slaan”, zei Derksen, waarna Genee antwoordde: “Dat staat ook in het contract. Dat kan, hè? Doorbetaald.” Derksen bevestigde: “Ja, dat kan. Daar kun je rustig gebruik van maken.”

Van der Gijp ging daar niet specifiek op in, maar lichtte wel zijn wens toe om vaker vrij te krijgen. “Ik heb ook wel eens dat ik het aan de kijkers vraag en die zien het niet, maar ik voel het zelf wel, dat het veel lekkerder is als het leuk loopt tussen ons. En dan vind ik gewoon echt januari, februari, maart, april, mei, juni, juli… Dat vind ik gewoon echt lang.”

