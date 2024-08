Derksen pakt Van der Gijp aan: 'Hij moet niet gaan zeuren'

Johan Derksen vindt de wens van René van der Gijp om een maand vakantie in te plannen met Vandaag Inside misplaatst. Derksen wijst op het getekende contract en vindt het onlogisch om daar nu een verandering in door te voeren.

Bekend is dat Van der Gijp de werkdruk hoog vindt. Hij ontbrak tijdens het EK al tweemaal bij Vandaag Inside Oranje en ontving daar een boete voor van Talpa. Hij stelde vorige week voor om in april geen uitzendingen te doen. Maandagavond werd in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen niet uitgebreid gesproken over dat idee, maar na afloop werden Derksen en Van der Gijp er wel naar gevraagd door Shownieuws.

“We hebben nu geen irritatie. Dat is ook logisch, na de vakantie”, zegt Van der Gijp. “Ik vind persoonlijk dat wij dan de leukste televisie maken. Als er irritaties zijn, hoor ik van de kijkers altijd dat ze er niet zoveel van merken. Maar ik vind het dan wel ietsje minder, dat is gewoon zonde. Zesenhalve maand is lang, dat is echt te lang. Je zou het kunnen hebben over een vrije maand in april, omdat het gewoon lang is.”

Johan Derksen denkt daar anders over. “Ik vind wel dat als je een contract tekent voor een dagelijkse talkshow, je niet halverwege het contract moet gaan zeuren. Dan moet je in ieder geval je contract uitdienen. En bij een eventueel volgend contract kun je dan zeggen: vijf dagen per week ga ik niet meer doen.” Volgens Derksen maakte Van der Gijp maandag in ieder geval geen uitgebluste indruk. “René maakte op mij de indruk dat hij er wel zin in had.”