René van der Gijp zou basisspeler van Ajax op huurbasis wegsturen

Ajax zou er goed aan doen om te verhuren aan een andere club uit de Eredivisie, zo denkt René van der Gijp. Volgens de analist van Vandaag Inside kan Gaaei het niveau van Ajax niet aan.

“Als je die Gaaei nou echt een plezier wil doen, moet je die jongen lekker twee jaar verhuren aan Sparta, FC Utrecht of sc Heerenveen”, stelt Van der Gijp maandagavond voor. “Dan doe je die jongen een plezier. Er is niets zo vervelend als op een podium te moeten spelen dat niet van jou is.”

“Het zou zomaar kunnen dat hij het hartstikke leuk doet bij een club als Heracles. Dat is nu zijn niveau”, denkt de voormalig aanvaller. Tafelgenoot Johan Derksen reageert: “Maar René, er zouden er eigenlijk acht naar Heracles of Fortuna Sittard moeten. Het zijn toch allemaal middelmatige jongens?”

Van der Gijp was eerder op de maandag ook al kritisch op Gaaei in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Even serieus, die rechtsback kan er echt niks van. Die kan er echt helemaal niks van”, zei hij. “Die gaf gisteren een paar ballen weg! En het lullige is dat de trainer nog stond te klappen.”

