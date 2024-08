Van der Gijp ziet omgang van NAC-spelers met Josip Sutalo als pijnlijk signaal

René van der Gijp vindt het veelzeggend hoeveel ruimte kreeg in de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax (2-1). De centrumverdediger werd geen strobreed in de weg gelegd bij de opbouw van Ajax, zo merkt Van der Gijp maandagavond op bij Vandaag Inside.

Het was volgens Van der Gijp een teken dat NAC niet bepaald onder de indruk was van de kwaliteiten van Sutalo. “Het is bijzonder dat je als NAC gewoon een Kroatisch international vrijlaat. Die mag aan de bal komen en mag zelfs tot aan de zestien met de bal lopen, want er gebeurt toch niks. Hij gaat er niks mee doen”, zegt de oud-voetballer.

Ajax verloor met 2-1 in Breda. Volgens Johan Derksen valt er ‘weinig eer’ te behalen voor trainer Francesco Farioli, omdat hij met dezelfde spelers werkt die vorig seizoen ook al teleurstelden. Maar Valentijn Driessen vindt dat er meer uit de selectie te halen valt dan tot dusver is gebeurd.

“Die babbelzieke Italiaan praat een hoop, maar zegt niks. Hij stelt steeds wedervragen – zoals ‘wat is jouw beste opstelling?’ – dat doe je toch niet als Ajax-trainer? Dat doet hij bij Mike Verweij en bij Arman Avsaroglu”, zo is Driessen opgevallen. “Die man heeft helemaal geen idee wat Ajax-voetbal is en wat je aan de bal moet doen. Daar heeft hij geen kaas van gegeten. Hij heeft het alleen maar over frisse benen.”

