Van der Gijp is bereid om enorm geldbedrag op te offeren

René van der Gijp zou het geen probleem vinden om een fors salarisoffer te maken, als hij in ruil daarvoor een maand vrij krijgt bij Vandaag Inside. In een interview met De Telegraaf weidt Van der Gijp uit over zijn voorstel om het programma in april stil te leggen, een idee dat hij eerder deze week al opperde.

“De laatste twee maanden was er veel gedoe”, zegt Van der Gijp in het interview. “Ik heb al best vaak tegen John de Mol gezegd dat we te lange seizoenen maken. Als we in augustus beginnen, zijn we in december klaar. Dat lukt ons net. Maar de periode van januari tot juni is te lang. Dan krijgen we irritaties, vermoeidheid en gaan we lelijk tegen elkaar doen. Ik ben dan mijn eigen mening zat en roep regelmatig ’zoek het lekker uit’ als Wilfred en Johan voor de vierhonderdste keer hetzelfde onderwerp willen behandelen.”

Van der Gijp stelt voor dat Hélène Hendriks in april een dagelijkse show presenteert, terwijl de heren van Vandaag Inside vrij hebben. De analist krijgt de vraag of hij bereid is om daar een bedrag van bijvoorbeeld twee ton voor op te offeren. “Dat is voor mij geen probleem, ik denk alleen niet dat de rest daar ook zo over denkt. Het gaat erom dat we de kijker een zo goed mogelijk programma bieden. Dat kunstje beheersen wij het beste als er geen irritaties zijn.” Maandag keert Vandaag Inside terug na een zomerstop.

