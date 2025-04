Bayern München-verdediger duwt ballenjongen omver en ontketent grote discussie

Bayern München-verdediger is in de Duitse media door het stof gegaan voor een incident in de slotfase van het Champions League-duel met Internazionale. De 25-jarige Kroaat werkte namelijk in de slotseconden een ballenjongen tegen de grond, nadat deze de bal niet direct wilde geven.

Internazionale en Bayern München vochten een heroïsch gevecht uit het het Giuseppe Meazza. Nadat de Italiaanse grootmacht het heenduel met 1-2 had gewonnen in de Allianz Arena, maakten beide ploegen er in de tweede helft een spektakel van. De bezoekers uit München kwamen via Harry Kane na 52 minuten op voorsprong, maar nog geen tienpunten later stond het 2-1 voor Inter via Lautaro Martinez en Benjamin Pavard. Eric Dier maakte de gelijkmaker na 76 minuten, waardoor Bayern München nog dik vijftien minuten had om een verlenging af te dwingen.

Met man en macht probeerde Der Rekordmeister om nog eenmaal tot scoren te komen in Milaan. Dit was tevergeefs en in minuut 95, bij de 2-2 tussenstand, speelde Inter het spel op een sluwe manier. Ze trapten de bal over de zijlijn, in de buurt van de eigen bank. Stanisic wilde snel ingooien, maar een ballenjongen voorkwam dit. De jongeman hield de bal even vast om deze vervolgens weg te gooien. Dit was tegen het zere been van de Kroaat die de tiener van zijn stoeltje afduwde, tegen de grond.

De Inter-bank was op zijn zachtst gezegd not amused en stormde richting Stanisic. Wat volgde was een opstootje, waarbij de al gewisselde Inter-verdediger Federico Dimarco een gele kaart kreeg van scheidsrechter Slavko Vincic. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers won de Nerazzurri ook nog tijd met het incident en werd er niet meer gescoord.

Stanisic door het stof

Na afloop ging Stanisic tegenover de Duitse pers door het stof voor het incident met de Italiaanse ballenjongen. "Werkelijk elk team in de wereld gaat tijdrekken als ze voor staan. Het was dom van mij om die jongen een duw te geven”, trekt de verdediger het boetekleed aan.

Flinke discussie over actie van Stanisic

Op Reddit wordt er flink gereageerd op de duw die Stanisic gaf aan de ballenjongen van Inter. Daarbij is er veel bijval voor de Kroaat. "De ballenjongen besloot mee te doen aan het spel en hij reageerde daarop. Geen groot drama dus", klinkt het onder meer. "De jongen heeft het verdiend", plaatst een ander. Er wordt zelfs gepleit voor een sanctie voor de ballenjongen. "Het zou gek zijn als er geen straf komt voor de ballenjongen. Hij is daar om zijn werk te doen."

