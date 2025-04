Inter overleeft zenuwslopende tweede helft tegen Bayern en plaatst zich voor halve finale

Internazionale heeft zich dankzij een 2-2 remise tegen Bayern München geplaatst voor de halve finale van de Champions League. In een vermakelijke return hield de Italiaanse vechtmachine stand na de 1-2 overwinning van vorige week in de Allianz Arena. De eerste helft stond bol van de nervositeit, maar na de pauze kwam de wedstrijd écht tot leven. Twee Engelse doelpunten van Harry Kane en Eric Dier aan de kant van Bayern werden tenietgedaan door Lautaro Martínez en Benjamin Pavard. Dankzij dit resultaat speelt de ploeg van Simone Inzaghi in de halve finale tegen FC Barcelona.

Door een hamstringblessure bij Denzel Dumfries en de keuze van Inter-trainer Inzaghi om Stefan de Vrij buiten de basis te laten, begon het duel zonder Nederlandse inbreng. Bij de bezoekers uit München was er overigens wel een opvallende naam in de basis. Thomas Müller maakte zijn Europese basisrentree in mogelijk zijn laatste wedstrijd in de Champions League. De ervaren aanvaller was in de met 2-1 verloren heenwedstrijd als invaller nog verantwoordelijk voor de enige Duitse treffer.

Inter hield vast aan het beproefde recept uit de heenwedstrijd. De ploeg zakte ver in op eigen helft en loerde op de counter. Deze typisch Italiaanse aanpak leverde enkele keren gevaar op. Marcus Thuram kwam een teenlengte tekort om een verlengde vrije trap binnen te glijden en een poeier van Henrikh Mkhitaryan scheerde maar net over de kruising. Aan de andere kant liet ook Bayern zich niet onbetuigd. Zowel Leroy Sané als Müller waren dicht bij de gelijkmaker, maar verzuimden om de stand in de dubbele ontmoeting weer volledig gelijk te trekken.

Direct na de hervatting onderstreepte Kane zijn status als topspits. De Engelse goalgetter kreeg een fractie van ruimte in het strafschopgebied en haalde genadeloos uit. Na de 0-1 liet Inter zich echter geenszins van de wijs brengen en de ploeg sloeg in no-time keihard terug. Eerst was het Martínez die een afvallende bal raak prikte, waarmee hij de eerste Inter-speler ooit werd die in vijf Champions League-duels op rij scoorde. Nauwelijks bekomen van die klap, kreeg Bayern de volgende al te verwerken. Voormalig Bayern-speler Pavard kopte uit een hoekschop raak en bracht zo - met zijn eerste treffer in dienst van Inter - de Italianen weer op voorsprong.

Bayern leek geslagen, maar een kwartier voor tijd bracht Dier de spanning volledig terug. Met zijn allereerste Champions League-doelpunt kopte de Engelsman - uit een vrijwel onmogelijke hoek - met veel gevoel raak. Een Duits slotoffensief bleef echter uit, waardoor de droom van Bayern München om de Europese finale in eigen stadion te spelen in duigen viel. Inter hoopt op 31 mei - net als vorige week - opnieuw in de Allianz Arena te mogen spelen, maar daarvoor moet het in de halve finale eerst afrekenen met het sterrenensemble van FC Barcelona.