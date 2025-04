Thomas Müller meldt zich na speculaties plots op Instagram en richt zich tot Bayern-fans

ontkent via zijn Instagram dat hij in de clinch ligt met het bestuur van Bayern München. Het 35-jarige clubicoon vertrekt komende zomer na 25 jaar bij Der Rekordmeister. Geruchten gingen dat de Duitse aanvallende middenvelder met slaande deuren zou vertrekken bij de de Duitse topclub.

Müller debuteerde in 2008 onder toenmalig Bayern-trainer Jürgen Klinsmann in de hoofdmacht, maar groeide onder Louis van Gaal pas uit tot vaste waarde en Duits international. Inmiddels staat hij op niet minder dan 743 officiële wedstrijden voor Bayern München, waarin de schaduwspits 247 keer scoorde en 273 assists leverde.

Met de club won hij alles wat er te winnen valt, waaronder maar liefst twaalf (!) landstitels, twee keer de Champions League en zes keer de DFB-Pokal. Met Duitsland legde Müller in 2014 bovendien beslag op de wereldtitel. De afgelopen maanden meldden verschillende Duitse media al dat het tijdperk-Müller in München deze zomer ten einde zou gaan komen, wat leidde tot verontwaardiging bij verschillende Bayern-iconen - zoals oud-keeper Sepp Maier.

Afgelopen weekend bevestigde Bayern München het nieuws dat Müller na dit seizoen geen deel meer zal uitmaken van de hoofdmacht van de Duitse topclub. Müller betreurde het besluit van de club, maar koestert geen wrok. Iets wat wel werd geopperd in de Duitse media. "'Er is al heel veel gezegd en geschreven, maar er is geen negativiteit meer tussen de club en mij', benadrukt Müller via Instagram.

Müller kan Bayern München recht in de ogen aankijken

"We kijken vooruit en zitten op hetzelfde spoor. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch op dezelfde golflengte te zitten. We hebben gemeenschappelijke doelen en gemeenschappelijke interesses. We kunnen elkaar recht in de ogen kijken en zijn positief over de toekomst", drukt Müller de fans van Bayern München op het hart.

Een fraai afscheid bij Bayern München lonkt nog voor Müller. Der Rekordmeister ligt op titelkoers in de Bundesliga en heeft bovendien nog zicht op een Champions League-finale in de eigen Allianz Arena. "De wedstrijd tegen Inter, waarin we de deur naar een finale in eigen huis verder willen openen, is het enige wat mij en het team bezighoudt. Daarvoor hebben we de fans heel hard nodig", aldus Müller.

