Teleurgestelde Thomas Müller moet Bayern München na zeventien jaar verlaten

bevestigt in een statement op X dat Bayern München hem geen nieuw contract meer gaat aanbieden, hoewel hijzelf graag langer door was gegaan. Dat betekent dat de wegen van de 35-jarige aanvaller en de Duitse Rekordmeister komende zomer, na zeventien uiterst succesvolle seizoenen, zullen gaan scheiden.

Müller debuteerde in 2008 onder toenmalig Bayern-trainer Jürgen Klinsmann in de hoofdmacht, maar groeide onder Louis van Gaal pas uit tot vaste waarde en Duits international. Inmiddels staat hij op niet minder dan 743 officiële wedstrijden voor Bayern München, waarin de schaduwspits 247 keer scoorde en 273 assists leverde. Met de club won hij alles wat er te winnen valt, waaronder maar liefst twaalf (!) landstitels, twee keer de Champions League en zes keer de DFB-Pokal. Met Duitsland legde Müller in 2014 bovendien beslag op de wereldtitel. De afgelopen maanden meldden verschillende Duitse media al dat het tijdperk-Müller in München deze zomer ten einde zou gaan komen, wat leidde tot verontwaardiging bij verschillende Bayern-iconen - zoals oud-keeper Sepp Maier.

Gisteren (vrijdag) kwam Müller tien minuten na rust, bij een 1-1 tussenstand, als vervanger van Jamal Musiala binnen de lijnen in het uitduel bij FC Augsburg. Kort na zijn entree kreeg tegenstander Cédric Zesiger zijn tweede gele kaart, waarna Bayern het tiental alsnog op de knieën dwong (1-3) en daarmee een volgende stap naar de landstitel zette. Met nog zes wedstrijden te gaan heeft Bayern negen punten meer dan regerend kampioen Leverkusen, dat wel een wedstrijd tegoed heeft. Daags na de wedstrijd komt Müller op X met een uitgebreide verklaring over zijn eigen toekomst. "Servus Bayern-fans", begint de aanvaller zijn relaas.

Müller was graag nog een jaar doorgegaan in huidige rol

"Na de vele speculaties over mij, wil ik met deze brief van de gelegenheid gebruikmaken om de zaken op te helderen", schrijft Müller. "Zelfs na al die jaren, ongeacht het aantal minuten dat ik speel, heb ik er nog altijd veel plezier in om met de jongens op het veld te staan en samen voor titels te vechten. Ik kon mezelf goed voorstellen nog een jaar door te gaan in deze rol. De club heeft echter bewust besloten niet met mij te onderhandelen over een nieuw contract voor volgend seizoen. Hoewel dat niet in lijn ligt met mijn persoonlijke wensen, is het belangrijk dat de club de eigen overtuigingen volgt. Ik respecteer deze stap, die het bestuur zeker niet lichtzinnig heeft genomen", aldus de aanvaller.

Bayern licht vertrek Müller toe: 'Teamplanning gaf de doorslag'

Bayern München bevestigt het naderende afscheid van Müller op de clubsite. De speler komt zelf aan het woord: "Mijn 25 jaar als speler van Bayern Münche komen deze zomer ten einde. Het is een ongelooflijke reis geweest, gevormd door unieke ervaringen, geweldige wedstrijden en onvergetelijke triomfen. Ik voel immense dankbaarheid en vreugde dat ik deze carrière bij mijn geliefde club heb mogen maken." Bestuurslid technische zaken Max Eberl licht het vertrek van het icoon toe: "Deze beslissing was begrijpelijkerwijs alles behalve makkelijk voor ons. De doorslaggevende factor was uiteindelijk onze teamplanning, we leggen de focus op de toekomst. De gesprekken met Thomas zijn van beide zijden open en transparant geweest. Thomas weet dat hij bij FC Bayern in het allerhoogste aanzien staat, deze beslissing verandert daar niets aan", aldus Eberl.

