'Bitter einde' voor Bayern München-icoon Thomas Müller: 'Club verliest deel van zijn ziel'

is volgens Duitse media bezig aan zijn laatste maanden als speler van Bayern München. De 35-jarige aanvaller speelt al zijn hele voetballoopbaan voor Der Rekordmeister en zou zelf nog dolgraag een jaar langer doorgaan, maar Bayern biedt het clubicoon naar verluidt geen nieuw contract meer aan. Sepp Maier voorziet dat de loopbaan van Müller daarmee een 'bitter einde' gaat krijgen.

Müller debuteerde in 2008 onder toenmalig Bayern-trainer Jürgen Klinsmann in de hoofdmacht, maar groeide onder Louis van Gaal pas uit tot vaste waarde en Duits international. Inmiddels staat hij op niet minder dan 742 officiële wedstrijden voor Bayern München, waarin de schaduwspits 247 keer scoorde en 273 assists leverde. Met de club won hij alles wat er te winnen valt, waaronder niet minder dan twaalf (!) landstitels, twee keer de Champions League en zes keer de DFB-Pokal. Met Duitsland legde Müller in 2014 bovendien beslag op de wereldtitel.

Na zeventien seizoenen lijkt er echter een einde te gaan komen aan het huwelijk tussen Müller en Bayern München. Onder de huidige trainer Vincent Kompany is het clubicoon niet langer verzekerd van een basisplaats, desondanks kwam Müller dit seizoen 35 keer in actie en was hij direct betrokken bij tien doelpunten (vijf goals, vijf assists). Onder meer Sky Deutschland berichtte recent dat Bayern Müller geen nieuw contract meer aan zal bieden.

Geen buitenlands avontuur voor Thomas Müller: 'Wat moet hij in de VS of in Dubai?'

Een ander clubicoon van Bayern, oud-keeper Sepp Maier (81), betreurt die beslissing. "Spelers als hij maken de club, zijn de ziel van de club. Dit type wordt steeds zeldzamer", zegt Maier bij Sport1. "Met zijn vertrek verliest de club een deel van zijn ziel", concludeert de voormalige sluitpost dan ook. Volgens Maier krijgt de loopbaan van Müller op deze manier een 'bitter einde'. De oud-keeper denkt namelijk dat de aanvaller zal besluiten om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, als Bayern inderdaad niet met hem verder wil: "Wat moet hij in de Verenigde Staten of in Dubai? Thomas hoort thuis in München. Hier heeft hij zijn familie, zijn vrouw, zijn paarden en alles waar hij gelukkig van wordt", aldus Maier.

