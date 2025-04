Ajax verlengt contract van 'betrouwbare teamspeler': 'Type dat we graag zien'

Ajax heeft een akkoord bereikt met Mylo van der Lans over een nieuw contract. De achttienjarige verdediger wordt in Amsterdam gezien als een groot talent en zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2030.

Van der Lans, die nog een contract had tot de zomer van 2027, kwam in 2019 terecht in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij overkwam van partnerclub Westlandia. Sinds dit seizoen maakt de centrale verdediger deel uit van de selectie van Ajax Onder 19, waar hij aanvoerder van is. Verder zat Van der Lans tweemaal bij de selectie van Jong Ajax, maar tot een debuut kwam het vooralsnog niet.

Directeur voetbal Marijn Beuker is blij met het feit dat Van der Lans zijn contract heeft verlengd bij Ajax. "Mylo is een betrouwbare teamspeler die zich vaak goed positioneert en daardoor veel tweede ballen wint", looft hij de jongeling. "Hij is sterk in de duels en kan zowel verdedigend als aanvallend goed koppen."

"Door zijn leiderschap is hij een type speler dat we graag zien bij Ajax. Dankzij zijn functionele techniek is hij bovendien in staat om zowel vanaf het middenveld als centraal achterin de opbouw te verzorgen", besluit Beuker.

