Rafael van der Vaart dient Hélène Hendriks live op tv van repliek

Rafael van der Vaart was woensdagavond niet heel gelukkig met de keuze van Hélène Hendriks om in de voorbeschouwing van de Champions League-wedstrijden een humoristisch filmpje te laten zien. De voormalig middenvelder vond dat meer passen bij De Oranjezomer, een van de talkshows van Hendriks bij Talpa.

In de voorbeschouwing op de return van de kwartfinale van de Champions League tussen Real Madrid en Arsenal bij Ziggo Sport werd teruggeblikt op het duel van vorige week. De Engelsen wisten in eigen huis met 3-0 te winnen, mede door twee fraaie vrije trappen van Declan Rice. Wesley Sneijder noemde beide treffers fouten van Real-doelman Thibaut Courtois. Van der Vaart en Theo Janssen gingen woensdag in discussie hierover en concludeerden dat de oud-Ajacied het bij de eerste vrije trap bij het rechte eind had, maar dat de tweede onhoudbaar was.

“Maar het gaat nu steeds over keepersfouten”, haakt Hendriks er vervolgens op in. “Deze wil ik toch nog even laten zien. Want Courtois, dit is ook gewoon een fout van hem.” Vervolgens begint er een video te spelen van iemand die een vrije trap met de hak over een muurtje heen schiet. Die video past volgens Van der Vaart niet helemaal in de sfeer van de uitzending. “Dit is Champions League, je bent nu niet bij De Oranjezomer”, dient de oud-voetballer Hendriks van repliek.

Daar kan de presentatrice zich wel in vinden, waarna het fragment dat ze eigenlijk inluidde begint te spelen. “Maar ik doel op dit”, zegt ze, terwijl de vrije trap van Lasse Schöne namens Ajax tegen Real Madrid begint te spelen. Daarbij liet Courtois zich ook flink verrassen.

