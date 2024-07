Steun voor Van der Gijp rondom ‘vreemde’ boete: ‘Ik had het zeker niet gedaan’

Tina Nijkamp heeft haar mening gegeven over de boete die René van der Gijp ontving van Talpa nadat hij tweemaal afwezig was bij Vandaag Inside Oranje. De voormalig zenderbaas van SBS6 geeft aan dat de oud-voetballer onder haar leiding nooit een boete zou hebben ontvangen.

Van der Gijp was afgelopen maand tweemaal afwezig tijdens een aflevering van Vandaag Inside Oranje. De voormalig voetballer ontbrak één keer wegens de verjaardag van zijn zoon en een andere keer omdat zijn zoon afstudeerde. In de podcast KieftJansenEgmondGijp onthulde het vaste gezicht van Vandaag Inside dat hij een bedrag van 1500 euro moest betalen per keer dat hij absent was, wat een totale boete van drieduizend euro is.

Volgens Nijkamp kan het echt niet dat Talpa een presentator die zo veel werkt een boete oplegt voor het missen van een uitzending. “Gijp, Derksen en Genee zijn de meest hardwerkende presentatoren van heel Nederland”, geeft ze aan in de Nieuwe Revu. “Geen enkele presentator werkt zoveel als zij. Ze zijn elke dag op televisie en hebben maar een paar weekjes vrij in de zomer. Het bevreemdt me dat ze meteen een boete moeten betalen als ze er een keertje niet zijn.”

Dat het boetebedrag is opgenomen in het contract, heeft Nijkamp wel begrip voor. “Maar dat iemand meteen zo’n boete krijgt als hij twee keer voor zijn zoon kiest, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik vind het raar. Ik vind het vreemd dat de consequentie wordt uitgevoerd, omdat ze er doorgaans altijd zijn. Ze zijn er echt bizar vaak, ze zijn nooit ziek. Zelfs toen Derksen overdag was geopereerd aan een liesbreuk, zat hij ’s avonds in de studio. Wie er heeft besloten om Gijp een rekening te sturen, dat weet ik niet. Het zou onder mijn leiding zeker niet zijn gebeurd. Absoluut niet. Deze hardwerkende mannen verdienen geen boete als ze een keer missen. Ik had dat zeker niet gedaan”, besluit ze.

