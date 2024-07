Van der Gijp onthult (fors) bedrag dat hij moest betalen voor afwezigheid bij Vandaag Inside Oranje

René van der Gijp was afgelopen maand tweemaal afwezig tijdens een uitzending van Vandaag Inside Oranje. Het vaste gezicht van het programma bleef wegens de verjaardag en het afstuderen van zijn zoon thuis. Bij de KieftJansenEgmondGijp podcast onthult Van der Gijp dat dit hem een fors bedrag heeft gekost.

Vandaag Inside Oranje was de afgelopen vier weken dagelijks te zien op SBS6. “Ik ben wel blij dat het erop zit hoor. Vier weken is lang”, begint de analist. “Het is gewoon normaal geworden om elke dag op tv te komen. Je moet zelfs betalen als je een keertje wegblijft voor degene die je vervangt”, zegt Van der Gijp.

Artikel gaat verder onder video

“Job Knoester zat er toen. Dat kostte 1500 euro. Dat wordt van mijn salaris ingehouden”, onthult de oud-voetballer. “Hij is wel streng, die John de Mol”, zegt Michel van Egmond spottend. “Ja, joh, het gaat helemaal nergens over. Ik word er soms wel een beetje moe van. Die tv-wereld is leuk, maar je moet er niet te lang over nadenken, want dat schiet niet op”, sluit Gijp af.

De 63-jarige analist ontbrak tweemaal tijdens de uitzendingen van Vandaag Inside Oranje. Dit kost hem dus een bedrag van drieduizend euro.

