Bosz schiet uit zijn slof richting Van Basten

Peter Bosz heeft vrijdagavond in een extra uitzending van Rondo fel gereageerd op een opmerking van Marco van Basten. De trainer van PSV stelde dat hij graag wil winnen met goed voetbal, waarna Van Basten stelde dat de drie punten het belangrijkste zijn. Daarop schoot Bosz direct in de verdediging.

Ter ere van de geboortedag van Johan Cruijff zond Ziggo Sport vrijdagavond een extra aflevering van Rondo uit, waarin Bosz te gast was. De trainer van PSV legde daarin uit dat hij graag met mooi voetbal wedstrijden wint en dat die visie overeenkomt met die van Cruijff. “Dat is de uitdaging die ik zoek, want het gaat om winnen. Maar als dat winnen ook nog eens kan dat mensen over tien jaar ook nog weten met welk voetbal, is dat veel leuker dan dat je wint en ze het een maand later zijn vergeten. Dat is iets wat ik altijd van Johan las: mensen moeten vermaakt worden, ze betalen veel geld voor een seizoenkaart, dus dan moet je die mensen vermaken.”

Daar is Van Basten het niet helemaal mee eens, zo maakt hij direct duidelijk. “Het gaat om winnen”, stelt de drievoudig Ballon d’Or-winnaar. Dat begrijpt Bosz, maar volgens hem kan dat ‘op verschillende manieren’. Voor Van Basten is dat echter niet goed genoeg. “In eerste instantie moet er gewonnen worden, daar gaat het om. Op het moment dat je genoeg wint, ga je de volgende eis stellen: er moet ook goed gevoetbald worden.”

Die opmerking van Van Basten schiet bij Bosz in het verkeerde keelgat. Terwijl de oud-spits zijn uitleg geeft, valt de trainer hem meerdere keren fel in de rede. “Dat kan op verschillende manieren”, klinkt het onder meer. “Het kan ook op hetzelfde moment samengaan.” Dat vindt Van Basten mooi. “Maar als dat niet zo is en je minder kwaliteit hebt, moet je wel in eerste instantie winnen. Je speelt wel beroepsvoetbal. Er moet geld worden verdiend.”

Bosz: 'Mooi voetbal en winnen kunnen samen gaan' 🤝

Marco van Basten ziet dat anders: 'Het gaat om winnen' 💥#ZiggoSport #Rondo #Cruijff pic.twitter.com/fdtsr6iiao — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2025

