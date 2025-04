Driessen onverbiddelijk: 'Die spelers laten het elftal, de hele club en de supporters in de steek'

Valentijn Driessen is hard voor en . De twee PSV-middenvelders zijn inmiddels allebei een keer bestraft door Peter Bosz omdat ze te laat kwamen. Driessen laat in De Telegraaf-podcast Kick-off blijken dat hij vindt dat het duo met hun acties ‘de hele club in de steek laat’.

PSV speelde donderdag de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Twente en won eenvoudig met 1-3. Voorafgaand aan de wedstrijd was Tillman te laat bij de wedstrijdbespreking en de Amerikaan mocht zodoende op de bank plaatsnemen. Driessen vindt dat die situatie veel zegt over de discipline bij PSV: “Dat laat ernstig te wensen over."

LEES OOK:

Artikel gaat verder onder video

“Dat zijn dingen, die mogen niet voorkomen”, gaat Driessen verder. “Helemaal niet als je Saibari al gestraft hebt, dan verwacht je niet dat Tillman het ook overkomt.” Saibari werd door Peter Bosz voor de returnwedstrijd tegen Arsenal buiten de selectie gelaten, omdat hij ‘voor de zoveelste keer’ te laat was.

Na de actie van Tillman verbindt Driessen er zijn conclusies aan: “Ik denk dat dat nog steeds kan bij Bosz: één keer te laat komen. Ongetwijfeld zit bij Ajax de boetepot vol met mensen die te laat zijn gekomen. En Bij Feyenoord exact hetzelfde. Alleen dit gaat een stap verder, omdat het bij PSV waarschijnlijk uit de hand is gelopen. Daarmee laten die spelers (Saibari en Tillman, red.) niet alleen het elftal, maar de hele club en de supporters in de steek."

