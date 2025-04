FC Twente hoopte het PSV donderdagavond op eigen veld moeilijk te maken en na de snelle openingstreffer van Ricky van Wolfswinkel leek de regerend landskampioen inderdaad een vervelende avond tegemoet te gaan, maar in de 89 minuten die zouden volgen bleek niets minder waar. De Eindhovenaren waren een paar maten te groot voor FC Twente. Dat zag ook Leon ten Voorde, clubwatcher namens de Twentsche Courant Tubantia. Volgens Ten Voorde moet PSV zich ‘doodschamen’ dat het geen kampioen wordt.

Dat valt overigens nog te bezien. De Eindhovenaren leken na de 0-2 nederlaag tegen Ajax op 30 maart uitgespeeld in de titelstrijd. De Amsterdammers hadden voorafgaand aan de kraker in het Philips Stadion al zes punten meer dan de achtervolger en vergrootten hun voorsprong dankzij de zege tot negen punten. Maar door de 4-0 nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht en de 1-3 zege van PSV bij FC Twente, is de spanning bovenin toch enigszins teruggekeerd. Het verschil tussen Ajax en PSV is met nog vier speelronden te gaan zes punten en nu moet gaan blijken of de ploeg van trainer Francesco Farioli met de druk om kan gaan.

‘PSV moet zich doodschamen’

Ten Voorde gaat er in elk geval niet vanuit dat de Amsterdammers de eerste plaats en daarmee de landstitel nog uit handen geven. “Zelden hadden de supporters van FC Twente zo weinig zin in een wedstrijd als deze donderdagavond. Overal proefde je na de zwakke serie van de laatste tijd de angst voor weer een opdoffer van een topclub. Die scepsis bleek niet onterecht. FC Twente werd op een hoopje gespeeld door een ploeg, die zich dood moet schamen dat het geen kampioen wordt”, zo schrijft Ten Voorde op de website van Tubantia. PSV gold voorafgaand aan dit seizoen als de gedoodverfde titelkandidaat en leek halverwege hard op weg naar titelprolongatie, maar stortte halverwege januari helemaal in en zag de achterstand op Ajax fors oplopen.

‘FC Twente is het helemaal kwijt’

Waar PSV dankzij de 1-3 zege in Enschede in elk geval een grote stap zette richting rechtstreekse plaatsing voor de Champions League, liep het zelfvertrouwen van FC Twente een nieuwe deuk op. “Dat FC Twente verloor was geen verrassing gezien het immense kwaliteitsverschil. Maar de manier waarop de thuisploeg voor de dag kwam, wekte weinig vertrouwen voor het slot van de competitie”, stelt Ten Voorde. FC Twente wist op 9 maart voor het laatst een wedstrijd te winnen. Het opende tegen PSV weliswaar heel vroeg de score, maar een goed resultaat zat er geen moment in. “Een minuut of tien duurde de verwarring die zich meester had gemaakt van zowel de Twentse aanhang als de PSV’ers op het veld. Toen volgde al de gelijkmaker van Ivan Perisic (1-1) en vanaf dat moment ontrolde zich de wedstrijd zoals velen die vooraf hadden uitgetekend.”

FC Twente werd bij vlagen van het kastje naar de muur gespeeld door PSV. “PSV was goed, PSV was zoveel beter, maar normaliter mag je van de nummer vijf van de ranglijst in eigen huis toch meer weerstand verwachten. Maar aan die standaard voldoen de Tukkers al een heel lange tijd niet meer. De ploeg van Joseph Oosting is het helemaal kwijt en niets wijst op een rappe ommekeer”, schrijft Ten Voorde. “Dat FC Twente na de dertigste speeldag nog altijd op die vijfde plek staat, wordt met de week een groter mirakel. De Tukkers wonnen op 9 maart voor het laatst en wachten sindsdien al vijf wedstrijden op een driepunter. Maar blijkbaar is de vormcrisis bij AZ nog dieper dan die in Enschede”, wijst Ten Voorde op de dramatische reeks van AZ. De Alkmaarders speelden donderdagavond ternauwernood gelijk tegen NAC Breda, waardoor ze inmiddels al ruim twee maanden wachten op een zege in de Eredivisie.

