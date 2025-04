Feyenoord-icoon kritisch op recordaanwinst Steijn: 'Dat heeft hij nog niet echt laten zien'

Ben Wijnstekers is positief over de komst van naar Feyenoord, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. Het clubicoon van de Rotterdammers vindt dat Steijn zich in grote wedstrijden 'nog niet echt heeft laten zien'. Als voorbeeld haalt Wijnstekers de 1-3 nederlaag die Steijn donderdag met FC Twente tegen PSV leed aan.

Gisteren (vrijdag) meldden verschillende media dat Feyenoord en FC Twente een akkoord hebben bereikt over de recordtransfer van Steijn. Over de exacte transfersom bestaat nog geen consensus; de genoemde bedragen variëren tussen de tien en (bijna) dertien miljoen euro. Beide clubs hebben overigens nog niet bevestigd dat er sprake is van een akkoord, ook Feyenoord-trainer Robin van Persie hield vrijdag rond de wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 winst) zijn kaken nog stijf op elkaar met de mededeling dat hij 'nog niets van de directie heeft gehoord'.

In de podcast FC Rijnmond wordt de aanstaande overstap van Steijn naar De Kuip besproken door Wijnstekers, Harry van der Laan en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Van der Laan, oud-spits van Feyenoord, vindt het verstandig dat Steijn de voorkeur geeft aan een Nederlandse topclub boven het naar verluidt eveneens geïnteresseerde AS Roma. "In zijn carrière is Feyenoord de beste stap", zegt Van der Laan. "Van Den Haag naar Twente, van Twente naar Feyenoord en dán ga je die mooie stap naar het buitenland maken, als het goed gaat. Nee, bij Roma zou hij niet veel spelen. Maar de bedragen zijn zó krankzinnig hoog. Dan ga je het proberen, en lukt het niet, dan heb je wél dat fantastische contract. Dan word je verhuurd aan een andere club, zo gaat het ook heel vaak. Ik zou het wel weten", aldus de oud-spits.

Presentator Bart Nolles vraagt vervolgens of Wijnstekers Steijn ook zou halen, waarop de oud-verdediger bevestigend antwoordt. "Ja, ik denk het wel. Hij heeft heel veel goals gemaakt en is een van de weinige middenvelders die altijd positie probeert te kiezen in de zestien", aldus Wijnstekers. Steijn zal in De Kuip echter nog wel moeten aantonen dat hij ook in 'grote' wedstrijden het verschil zou kunnen maken: "Hij was tegen PSV niet zo in beeld als normaal. Dus: in grote wedstrijden heeft hij nog niet echt laten zien dat hij heel goed is." Dat neemt niet weg dat Feyenoord volgens Wijnstekers wel degelijk een goede keuze maakt met de middenvelder: "Ik zou hem als Feyenoord wel nemen, je hebt zoveel wedstrijden waarin hij gewoon heel veel goals kan maken", besluit het clubicoon.

