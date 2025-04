Kraay vraagt aan Van Persie: 'Heeft hij weleens de klere op jou in?'

Hans Kraay junior vraagt Robin van Persie voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle of linksback 'weleens de klere op hem in heeft'. Smal moet vrijdagavond genoegen nemen met een plek op de bank, nadat hij zijn elftal de afgelopen weken zowel op zijn eigen positie als op het middenveld uit de brand hielp.

Smal maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van FC Twente naar Feyenoord en streed in zijn eerste maanden in Rotterdam-Zuid met Wolves-huurling Hugo Bueno om speeltijd links achterin. Inmiddels is Quilindschy Hartman terug van zijn zware blessure en heeft Van Persie dus drie opties tot zijn beschikking. Smal blijkt echter multifunctioneel: door de vele blessures op het middenveld dook Smal de afgelopen anderhalve maand regelmatig op in die voor hem vreemde linie.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Van Persie een aantal spelers terug, waardoor Smal zowel op zijn 'eigen' plek als op het middenveld niet nodig is tegen PEC. Links achterin kiest de trainer voor Bueno, op het middenveld starten In-beom Hwang, Jakub Moder en Antoni Milambo. "Heeft Smal weleens de klere op jou in?", vraagt Kraay voorafgaand aan de wedstrijd dan ook aan Van Persie. "Dat geloof ik graag", reageert de trainer. "Of hij dat tegen mij zegt? Nee, maar hij laat het wel blijken. Op een goede manier, denk ik, dat hij teleurgesteld is als hij niet speelt. Q (Hartman, red.) nu ook, maar dat is logisch, ze willen allebei spelen en ze zijn ook allebei goed. Maar op basis van wat ik zie in de wedstrijden en op de training maken wij de keuze", aldus Van Persie.

Kraay gaat Te Kloese 'bij zijn nekvel pakken'

Kraay vraagt Van Persie daarnaast natuurlijk naar het grootste nieuws van de vrijdag: het akkoord tussen Feyenoord en FC Twente over de transfer van Sem Steijn. De trainer houdt zijn kaken echter op elkaar: "Ik heb nog geen bericht van de directie ontvangen, Hans", zegt Van Persie met stalen. Kraay kondigt grappend aan dat hij directeur Dennis te Kloese 'bij zijn nekvel gaat pakken' om te zorgen dat Van Persie na de wedstrijd wél op de hoogte is van de aanstaande komst van Steijn. Aan het einde van het interview spreekt de verslaggever nogmaals zijn gespeelde verbazing uit: "Ik zie je na afloop. Laat ik er niet achter komen dat je na afloop tegen me zegt dat je het nog niet weet, dan heb je een probleem." Van Persie reageert lachend: "We gaan het zien, jij gaat Dennis even spreken, hè? Succes ermee."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Carola Schouten meldt zich bij Feyenoord: 'Ik ben het niet met ze eens, hoop dat het niet meer hoeft' 🔗

👉 Zaakwaarnemer onthult: hier speelt De Vrij volgend seizoen 🔗

👉 'Schot in de roos' bij Feyenoord: 'Hij is snel in de hiërarchie gestegen' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hwang (28) onthult waar hij wil afsluiten en het is niet Feyenoord 🔗