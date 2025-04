Publiekslieveling dreigt door komst Steijn buiten de boot te vallen bij Feyenoord: 'Hels karwei'

Feyenoord boekte vrijdagavond, zonder groots te spelen, een ruime overwinning op PEC Zwolle: 4-0. was met twee doelpunten de gevierde man bij de Rotterdammers, maar een andere speler heeft er misschien wel een nóg beter gevoel aan overgehouden. was met een doelpunt en twee assists belangrijk voor zijn ploeg. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka doet Milambo er goed aan om de komende wedstrijden nog even aan zijn statistieken te werken, nu de komst van een formaliteit is.

Feyenoord strijdt in de laatste weken van het seizoen nog om Champions League-voetbal, maar de Rotterdammers zijn in de tussentijd al nadrukkelijk bezig met het nieuwe seizoen. Zo kwam vrijdag het nieuws naar buiten dat ze overeenstemming hebben bereikt met FC Twente over de transfer van Sem Steijn en werden ze tevens in verband gebracht met de komst van een 28-jarige verdediger uit Japan. Steijn zal Feyenoord met ingang van volgend seizoen aan doelpunten moeten helpen. Paixão is dit seizoen een grote man in Rotterdam-Zuid, maar maakt in de zomer zo goed als zeker een transfer.

Of Feyenoord de transfermarkt betreedt voor een vervanger van Paixão, zal nog moeten blijken. Met Steijn hebben de Rotterdammers in elk geval zo goed als zeker een versterking voor het middenveld binnen. Dat belooft een interessante concurrentiestrijd teweeg te gaan brengen, gezien het feit dat trainer Robin van Persie voor het middenrif meerdere opties heeft. Milambo is één van hen. De Rotterdammer was voor de winterstop een van de uitblinkers bij Feyenoord, maar kon in de tweede seizoenshelft lang zijn stempel niet drukken. Daar kwam de voorbije weken verandering in, met assists tegen FC Groningen en Fortuna Sittard. Vrijdagavond volgden dus een doelpunt en twee assists.

‘Hels karwei voor Milambo’

Zijn doelpunt kwam gelukkig tot stand, maar daar zal Milambo maling aan hebben. “Milambo was er blij mee, uiteraard. Het talent van Feyenoord doet er goed aan de komende weken nog even aan zijn persoonlijke statistieken te werken. Feyenoord heeft inmiddels Steijn weggeplukt bij FC Twente en de topscorer van de Eredivisie zal zich willen ontfermen over de nummer tien positie in De Kuip”, zo schrijft Gouka op de website van het Algemeen Dagblad. De positie achter de spits was tegen PEC Zwolle voor Milambo, die na de 4-0 overwinning op zeven doelpunten en evenveel assists staat dit seizoen. “De eigen kweek weet dat concurreren met Moder, In-Beom Hwang en straks ook weer Quinten Moder een hels karwei zal zijn. Bovendien is ook Oussama Targhalline er nog, een Marokkaans international”, wijst Gouka op de opties die Van Persie heeft op het middenveld.

De hierboven genoemde spelers komen in eerste instantie in aanmerking voor een van de controlerende posities, al speelde Milambo dit seizoen al vaker als ‘tien’. “Maar met Steijn in de gelederen zal ook op de plek van meest aanvallende pion op het middenveld een moordende concurrentie gaan barsten”, voorspelt Gouka, niet in de laatste plaats omdat een speler die dit seizoen wordt geteisterd door blessureleed zich ook op die plek zal gaan richten: Calvin Stengs. “Ook Stengs zal zich op die plek richten in de wetenschap dat Van Persie erg tevreden is over hoe Anis Hadj-Moussa de plek van rechterspits invult. Natuurlijk, dit seizoen heeft aangetoond dat Feyenoord veel meer dan elf topspelers nodig heeft, maar Milambo kan aan de bak.”

Het 20-jarige jeugdexponent gaf tegen PEC Zwolle in ieder geval zijn visitekaartje af. “Dat hij de assist leverde bij de 3-0 was dan ook een extraatje waar hij blij mee zal zijn geweest”, zo klinkt het.

