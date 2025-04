'Basisspeler dreigt PSV transfervrij te verlaten: tweede club meldt zich'

Het is nog maar de vraag of PSV ook volgend seizoen kan beschikken over . De 24-jarige Amerikaan heeft een aanbieding van de Eindhovenaren op zak om zijn aflopende contract te verlengen, maar staat in de belangstelling van twee clubs uit Mexico: Club América en Deportivo Guadalajara.

Ledezma staat al sinds 2019 onder contract bij PSV en werd tussentijds verhuurd aan MLS-club New York City FC, voordat hij zich dit seizoen wist op te werken tot geregelde basisspeler in het elftal van trainer Peter Bosz. De van nature als middenvelder spelende Ledezma wordt vanwege het veelvuldig ontbreken van Rick Karsdorp vooral ingezet als rechtsback en kwam dit seizoen tot 22 wedstrijden in PSV 1.

PSV ziet toekomst in de Amerikaan met Mexicaanse roots en heeft Ledezma al een voorstel gedaan om zijn aflopende contract te verlengen, maar krijgt dus geduchte concurrentie vanuit Mexico. Récord meldt dat Deportivo Guadalajara vol inzet op de komst van de PSV'er, die inmiddels een 'zowel sportief als financieel aanzienlijk aanbod' zou hebben ontvangen. Eerder werd al duidelijk dat ook Club América Ledezma op de korrel heeft, of die club al een aanbod heeft neergelegd is echter niet duidelijk.

PSV neemt komende zomer sowieso afscheid van Walter Benítez en Olivier Boscagli. Daarnaast is ook het aanblijven van Tyrell Malacia (gehuurd van Manchester United) en Karsdorp (aflopend contract) hoogst onzeker. Voorts bestaat de verwachting dat spelers als Noa Lang en Johan Bakayoko bij een goed bod kunnen worden verkocht. PSV is er inmiddels wél in geslaagd om de aflopende verbintenis van Mauro Júnior te verlengen en hoopt de komende tijd ook een akkoord te bereiken met routiniers Luuk de Jong en Ivan Perisic, die deze zomer eveneens uit hun contract lopen.

