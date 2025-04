Feyenoord passeert Utrecht en blijft in spoor PSV met ruime thuiszege op PEC Zwolle

Feyenoord heeft dankzij een 4-0 thuiszege op PEC Zwolle de derde plaats in de Eredivisie weer overgenomen van FC Utrecht, dat eerder op de avond met dezelfde cijfers te sterk was voor RKC Waalwijk. was met twee doelpunten verantwoordelijk voor de halve productie van de Rotterdammers, ook Ayase Ueda en Antoni Milambo waren trefzeker voor de ploeg van trainer Robin van Persie. Feyenoord blijft door de zege ook enigszins in het spoor van nummer twee PSV, dat met nog vier speelronden te gaan - en nog een bezoek aan De Kuip voor de boeg - nog altijd vijf punten meer heeft.

De ploeg uit de havenstad won haar laatste vijf competitieduels en lijkt goed op weg om het ticket voor de voorrondes van de Champions League te pakken. De Rotterdammers hebben in FC Utrecht, dat eerder deze speelronde RKC versloeg, nog een concurrent in de strijd om plaats drie. Om de Domstedelingen wat betreft verliespunten op afstand te houden, was een overwinning op PEC Zwolle noodzakelijk. Robin van Persie kon weer beschikken over In-beom Hwang, waar Johnny Jansen verdediger Olivier Aertssen juist moest missen wegens een blessure.

De Blauwvingers, die nog een paar punten nodig hadden voor definitieve handhaving, begonnen enthousiast aan de wedstrijd en zette hoog druk op de slaperige opponent. Nadat Eliano Reijnders de bal op de lat ramde en Gernot Trauner tweemaal opzichtig in de fout ging, leek de thuisploeg te ontwaken. Bij de eerste actie van Igor Paixao moest Jasper Schendelaar gelijk in actie komen, waarna hij bij de tweede Feyenoord-aanval gepasseerd werd. Na onnodig balverlies van Davy van den Berg schatte Jakub Moder de loopactie van Ayase Ueda op waarde met een fijne steekbal, die de Japanse spits over de keeper heen liftte.

Treuzelende Schendelaar doet Feyenoord de 2-0 cadeau

Waar de 24-jarige doelman bij de openingstreffer geen blaam trof, was hij met zijn treuzelgedrag hoofdschuldige bij de 2-0. Na enig pingelen dook Milambo op het moment van passen voor zijn neus op, waarna de bal het doel in rolde. Daarmee was het Zwolse foutenfestival echter nog niet gedaan. Terwijl de nodige ploeggenoten voorwaarts dachten, leverde Anselmo MacNulty een hoge pass eenvoudig in. Antoni Milambo zag dat Paixao op de linkerflank vogelvrij stond, waarna de Braziliaan de bal in de verre hoek schoot. Met nog maar een kwart wedstrijd gespeeld begon het Rotterdamse publiek te denken aan een monsterscore, maar zo snel het snelle combinatiespel van de thuisploeg verscheen, zo verdween het ook weer.

In het restant van de eerste helft liet het positiespel van Feyenoord veel te wensen over en was de passing te doorzichtig. PEC was eveneens slordig, maar kreeg toch de touwtjes in handen. De Zwollenaren probeerden met een afwisseling tussen snelle uitbraken en langdurige combinaties het doel van Timon Wellenreuther te vinden. Dat lukte maar weinig, want pogingen van de Zwollenaren werden continu geblokt door de Feyenoord-defensie. Het was uiteindelijk een Rotterdamse verdediger die op slag van rust nog een grote kans kreeg, maar bij een vrije trap schoot David Hancko rakelings naast.

Pover Feyenoord scoort na rust nog één keer

Het bleek geen startsein voor een betere tweede helft. De Rotterdammers leverden nog steeds heel veel ballen in en toonden geen enkele vorm van dreiging. PEC bleef proberen en verdiende op basis van het spel meer dan een kansloze achterstand, maar het bleef bij een paar losse flodders van Younes Namli en invaller Jamiro Monteiro. Zo leek de wedstrijd langzaam richting het einde te hobbelen, totdat de thuisploeg nog eenmaal de versnelling wist te vinden. Binnen een mum van tijd noteerde Feyenoord enkele pogingen en lag de bal na een sterke actie van Moder een fraaie poging van Paixao opnieuw in het Zwolse doel.

Vervolgens bleven de Rotterdammers aanzetten en schoot Stephano Carillo met zijn eerste balcontact bijna binnen. Zijn poging vloog echter tegen de lat, terwijl Schendelaar pogingen van Ayman Sliti en Paixao wist te keren. Noemenswaardig was nog de invalbeurt van Djomar Giersthove, die daarmee zijn debuut voor Feyenoord 1 maakte. Die ploeg doet goede zaken in de strijd om plaats drie, terwijl PEC nog altijd niet zeker is van handhaving.

