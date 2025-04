FC Utrecht zeker van Europees voetbal na ruime zege op RKC

FC Utrecht heeft een eenvoudige zege geboekt bij RKC Waalwijk. De ploeg van Ron Jans had eigenlijk maar één helft nodig tegen RKC. De doelpunten werden gemaakt door , en Miguel Rodriguez. In de slotfase deed invaller nog een duit in het zakje waardoor zijn ploeg met 0-4 won.

RKC Waalwijk lijkt af te stevenen op directe degradatie uit de Eredivisie. Wellicht dat een overwinning vanavond op FC Utrecht dit noodlot nog af kon wenden. De Domstedelingen doen het geweldig dit seizoen en staan stevig op de vierde plaats. Bovendien werd er afgelopen zondag met 4-0 gewonnen van koploper Ajax.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft was de ploeg van Ron Jans bijzonder effectief en ging het met een ruime voorsprong richting de thee. Via een kopbal van Fraulo en een intikker van Haller stond Utrecht al snel op een ruime voorsprong. Nog binnen het half uur zorgde de man in vorm Rodriguez voor de 0-3 met een fraaie boogbal in de verre hoek.

LEES OOK: Henk Fraser verlaat RKC Waalwijk voor buitenlands avontuur

Toch was RKC zeker niet ongevaarlijk in de eerste 45 minuten. Met name Michiel Kramer kreeg een aantal goede kansen. In de openingsfase raakte hij een bal volledig verkeerd vanuit kansrijke positie en even later stuitte hij op Vasilios Barkas met een knappe kopbal. Op slag van rust claimde Kramer een penalty vanwege hands van Mike van der Hoorn. De verdediger ging inderdaad met de hand richting de bal, maar de VAR kon niet duidelijk zien of hij de bal daadwerkelijk toucheerde.

De tweede helft was een stuk minder spectaculair. Utrecht had vrede met de 0-3 stand en deed rustig aan. Tegelijkertijd was RKC niet bij machte om Utrecht in de aanval echt pijn te doen waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uitging. In de slotfase mocht Min invallen tegen zijn oude ploeg en hij luisterde zijn invalbeurt op met een treffer. Hij schoot de bal knap in de verre hoek vanaf randje zestien.

Door de overwinning kan de vierde plaats FC Utrecht niet meer ontgaan en staat het momenteel zelfs op plek drie. Europees voetbal voor komend seizoen is daarmee veiliggesteld. De ploeg van Jans staat drie punten boven Feyenoord, dat nog wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. RKC moet serieus rekening gaan houden met degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De Waalwijkers staan op de voorlaatste plaats met een achterstand van vijf punten op Willem II met nog maar vier wedstrijden voor de boeg.

Miguel Rodríguez wederom belangrijk voor FC Utrecht 👏



RKC Waalwijk 0️⃣-3️⃣ FC Utrecht#RKCUTR — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2025

