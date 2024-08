Vandaag Inside doet grote ingreep na kritiek van kijkers

Johan Derksen is totaal niet te spreken over de nieuwe leader van Vandaag Inside. Daarbij wordt het boegbeeld van het programma gesteund door de kijkers, die middels een poll massaal hebben laten weten de oude leader terug te willen. Mogelijk worden ze op hun wenken bediend, want de oude leader keert mogelijk donderdagavond alweer terug.

“Ik vind dit een hele serieuze zaak”, begint Derksen bij het programma. “Zo’n leader is hartstikke belangrijk. De Telegraaf hè, dat is een heel klassiek lettertype. Die zullen dat logo nooit veranderen, terwijl het helemaal gedateerd is. Een leader die goed staat, waar de kijkers aan gewend zijn, je doet niemand van de kijkers een plezier nu er wat zelfbenoemde kunstenaars zich erover gebogen hebben. Die allemaal hopen dat ze ooit Fellini worden en die hebben een wanproduct geleverd. Dat schijnt maanden geleden al bedacht te zijn, allerlei baasjes binnen de organisatie van ons. De enigen die er niet van wisten waren wij. Ik vind het een verschrikkelijke leader. Ze moeten groot zijn, want tachtig procent van onze kijkers willen de oude leader waar niks mee was. Ze willen deze onzin niet. Gewoon morgen die oude er weer in zetten."

Vervolgens verschijnt het resultaat van de poll in beeld tijdens de uitzending. “We hebben zelfs een poll gehouden over een leader”, verzucht Genee met de hand voor zijn hoofd. “Je wordt er zo verdrietig van als je het allemaal voorbij ziet komen. Maar veel belangrijker is: er is heel veel tijd en geld ingestoken. Daar zouden vier asielzoekers een hele tijd in een hotel in Rijswijk voor hebben kunnen zitten”, grapt Genee. “Er is een hele dure camera bijgehaald. Het is echt kosten noch moeite.”

“Ik begrijp er niets van”, gaat Derksen vervolgens verder. “Dat mensen hierover vergaderd hebben en dat dit het resultaat is.” Genee vraagt vervolgens of de leader eruit moet. “Nou, dat vind ik”, reageert Derksen. “De directieleden die zitten nu thuis van: daar gaat die klootzak niet over. Ik vind dat je het doet voor kijkers", is zijn overduidelijke mening.

Provocerend

Volgens Genee stoort Derksen zich vooral aan de sigaar, maar dat ligt volgens de analist anders. “Ik vind het provocerend om mij te typeren met een sigaar. Ik houd mij altijd aan de huisregels en ik zal nooit ergens een sigaar roken waar het niet toegestaan is”, reageert hij. “Op je verjaardag krijg je ongeveer tweeduizend sigaren toegestuurd”, aldus Genee. “Dat moet zo blijven”, is Derksen gevat.

Oude leader snel terug

Het is overigens aannemelijk dat de oude leader snel weer te zien zal zijn bij Vandaag Inside. In gesprek met het ANP geeft Genee te kennen dat de oorspronkelijke leader van het programma waarschijnlijk donderdagavond weer te zien is in het populaire programma. Bekijk hieronder de beelden van de oude leader van Vandaag Inside.