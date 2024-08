Johan Derksen kijkt vol verbazing naar Feyenoorder, die 'de fout van zijn leven' maakt

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Feyenoord-spits niet naar Nottingham Forest zou willen. De Snor denkt dat het voor de Mexicaanse voetballer 'de kans van zijn leven' is die in de toekomst mogelijk niet zo snel meer voorbij komt. De analist van Vandaag Inside vindt daarnaast dat de zaakwaarnemer van Giménez niet op de juiste manier heeft gehandeld.

Onlangs werd de interesse van het Engelse Nottingham Forest in Giménez bekend. De club uit de Premier League heeft verschillende aanbiedingen uitgebracht, maar heeft woensdag besloten de stekker uit de deal te trekken. Dat heeft te maken met de vraagprijs van Feyenoord voor Giménez. De Rotterdammers willen het uitgaande transferrecord verbreken met een transfer van Giménez. Nottingham Forest wist daarvan en heeft besloten door te schakelen naar Arsenal-spits Eddie Nketiah.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvallend moment voor invalbeurt Ueda bij Feyenoord: 'In 25 jaar nog nooit gezien'

Martijn Krabbendam van Voetbal International meldde maandag dat ook Giménez niet naar Nottingham Forest zou willen. Een grote fout van hem, vindt Derksen: "Giménez, die maakt de fout van zijn leven", steekt de analist van wal in het programma Vandaag Inside: "Hij vindt Nottingham Forest een oninteressant clubje en wil naar een grotere club, daar is hij niet goed genoeg voor. Het is de kans van zijn leven om met Nottingham Forest op het hoogste niveau van Europa te voetballen. Dat moet hij met allebei de handen aangrijpen", vindt Derksen.

De oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles vindt het om verschillende reden onbegrijpelijk dat Giménez zo'n avontuur niet ziet zitten en kijkt ook kritisch naar de rol van de belangenbehartigers van de Mexicaan: "Hij gaat daar een waanzinnig salaris verdienen, vijf tot tien keer zoveel als bij Feyenoord. Maar als hij het goed doet, dan kan Aston Villa een keer voor Giménez komen. Aston Villa zal hem alleen nooit bij Feyenoord weghalen, maar ik vind het vooral een falende zaakwaarnemer. Die zaakwaarnemer moet ook zeggen van: die grote clubs, die komen niet voor jou", besluit Derksen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.