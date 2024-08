Opvallend moment voor invalbeurt Ueda bij Feyenoord: 'In 25 jaar nog nooit gezien'

bereidde zich zondagmiddag op een opvallende wijze voor op zijn invalbeurt in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. De spits deed enkele ‘bodychecks’ met een staflid van Feyenoord.

Aan de zijlijn botsten Ueda en het staflid in totaal vier keer tegen elkaar op met de schouders. Commentator Vincent Schildkamp van ESPN was verrast. “Wat gaan we nou krijgen? Haha, zo denk je alles wel een beetje gezien te hebben in een jaar of 25 Eredivisie, maast past dit ook nog in een warming-up. Bijzonder.”

Overigens is het bij de warming-ups bij Feyenoord niet ongebruikelijk dat spelers een dergelijke fysieke oefening doen voor een invalbeurt. Dat gebeurt de afgelopen jaren vaker.

Ayase Ueda laat zich op een speciale manier klaarstomen voor zijn invalbeurt🥊#pecfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 18, 2024

