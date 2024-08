Verbeterd bod op Giménez verwacht: 'Als hij niet gaat, heeft Feyenoord hém wat uit te leggen'

Nottingham Forest gaat zich naar verwachting met een nieuw, verhoogd bod op melden bij Feyenoord, zo bevestigt Voetbal International. Een eerste aanbieding ter hoogte van 25 miljoen euro werd door de Stadionclub resoluut van tafel geveegd, terwijl ook de speler zelf zijn bedenkingen zou hebben bij een overstap naar de Engelse laagvlieger. Door een transfer - ook bij een verbeterde aanbieding - te blijven afhouden, nemen club en speler echter wel 'een gok', schrijft VI-verslaggever Martijn Krabbendam.

Giménez is zojuist begonnen aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst. Nadat hij in zijn debuutjaar de strijd met concurrent Danilo om de positie van eerste spits in zijn voordeel wist te beslissen, ontpopte de inmiddels 23-jarige Mexicaan zich in De Kuip tot een doelpuntenmachine van formaat. Tot afgelopen winter. Waar Giménez in de eerste helft van het seizoen 2023/24 nog aan de lopende band scoorde, droogde zijn productie in de tweede seizoenshelft ineens bijna helemaal op.

Waar Feyenoord en Giménez eerder hadden gehoopt op een vervolgstap naar de Europese top, bleef concrete belangstelling vanuit de voetbalelite deze zomer vooralsnog uit. Forest meldde zich wél, maar Feyenoord wil Giménez in ieder geval niet voor minder dan het deze zomer door Mats Wieffer gevestigde transferrecord laten gaan, weet Krabbendam. De middenvelder toog voor 30 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion, vandaar dat het eerste bod uit Nottinham niet werd geaccepteerd. "Het bod is niet serieus en Santiago wil niet naar Forest", laat Feyenoord maandagavond aan VI weten.

Ueda

Krabbendam schrijft dat zowel Feyenoord als Giménez daarmee 'wel een gok' nemen. Alleen als de spits zich dit seizoen bewijst in de Champions League, kan hij volgend jaar meer op gaan brengen, redeneert de journalist ("In Europa weten ze intussen dat hij zijn doelpuntjes wel meepikt in de Eredivisie"). Bovendien is er nog een ander probleem: Feyenoord trok vorig jaar met Ayase Ueda al de toekomstige vervanger van Giménez aan. "Als Giménez niet gaat, heeft Feyenoord wat uit te leggen aan Ueda, die niet is gekomen om twee jaar op de bank te zitten", schrijft Krabbendam over de Japanner. "De club zelf kan het zich eigenlijk ook niet permitteren een aanvaller van negen miljoen te hebben die niet speelt, laat staan scoort", wijst de journalist op de tegenvallende cijfers (vijf goals in 37 wedstrijden) die Ueda na zijn eerste seizoen kon overleggen.

