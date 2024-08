Dávid Hancko komt zelf met update over transferperikelen Atlético Madrid

Volgens zelf lijkt het erop dat een transfer naar Atlético Madrid er voor hem niet meer inzit. Dat geeft hij aan bij het Algemeen Dagblad. De naam van de Slowaak en de Spaanse club werden eerder tijdens de transferwindow vaak in één adem genoemd, maar volgens Hancko is nu 'alles rustig'.

Eind juli deed Atlético een flink bod op de verdediger van Feyenoord, maar een bedrag van twintig miljoen euro vond de clubleiding in Rotterdam niet aantrekkelijk genoeg. Naar verluidt wil de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen een bedrag dat meer dan twee keer zo hoog ligt. Dat vindt Atlético te gortig: momenteel lijkt clubleiding van de ploeg van Diego Simeone verder te kijken.

Hancko bevestigt dat nieuws maandag richting het Algemeen Dagblad. Volgens de verdediger is de interesse van Atlético 'verflauwd' en is 'alles nu rustig'. Hij zegt zich nu te focussen op het komende seizoen bij Feyenoord.

Hancko is net als vorig seizoen vaste waarde bij Feyenoord. Hij kwam in 2022 over van Sparta Praag en heeft ondertussen al 96 duels voor de Rotterdamse ploeg gespeeld. Afgelopen weekend scoorde hij in de 1-5 overwinning op PEC Zwolle. Hancko heeft nog een contract tot 2028 in Rotterdam.

