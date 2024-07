Atlético Madrid wordt serieus: megabod op Dávid Hancko

Atlético Madrid heeft opnieuw een miljoenenbod uitgebracht op Feyenoord-verdediger , zo meldt 1908.nl. Na twee afgeslagen biedingen is de grootmacht uit LaLiga met een verbeterd voorstel gekomen, waar Feyenoord zich over buigt.

De eerste biedingen zouden circa 20 en 25 miljoen euro hebben bedragen. De nieuwste aanbieding zou in de buurt komen van de 30 miljoen euro en via variabelen nog kunnen toenemen. Eerder gingen geluiden dat Feyenoord alleen wil meewerken als Hancko de duurste speler uit de clubhistorie wordt, vlak nadat Mats Wieffer dat record brak met zijn overstap van dertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.

Eerder op de zaterdag publiceerde RTV Rijnmond nog een interview met Hancko, waarin de interesse ter sprake kwam. De verdediger, die ook aan Manchester United wordt gelinkt, gaf toe dat een overstap naar een Europese topcompetitie hem wel aanspreekt. “Als sportman denk je hieraan. Voor mij ligt de focus nu op mijn fitheid, hard trainen en voorbereiden op alles. Nu is het aan de clubs.”

In december 2023 verlengde Hancko zijn contract tot de zomer van 2028. Wel wrden bij die contractverlenging afspraken gemaakt met directeur Dennis te Kloese. “Veel spelers voor mij kregen de kans om een stap te maken. Dat is wat Dennis ook altijd tegen me zegt. Hij weet dat voor sommige spelers Feyenoord niet het eindstation is, maar natuurlijk moet er een akkoord komen tussen de clubs. Het gaat nu niet om mij. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen en nu is het aan de clubs.”