'Ernstige twijfels' bij Santiago Giménez nadat Feyenoord miljoenenbod uit Nottingham van tafel veegt

heeft 'ernstige twijfels' over de vraag of hij Feyenoord wel zou willen verruilen voor Nottingham Forest, zo meldt De Telegraaf. De Rotterdammers veegden zondag een openingsbod ter hoogte van 25 miljoen euro op de Mexicaanse spits resoluut van tafel.

Giménez ligt in Rotterdam-Zuid nog vast tot medio 2027 en lijkt niet van de wijs gebracht door de interesse van de Premier League-club. Op dezelfde dag dat Feyenoord het bod van Forest afwees, stond de spits 'gewoon' in de basis in het uitduel met PEC Zwolle. Giménez tekende tegen de Blauwvingers voor de vierde én de vijfde Feyenoord-treffer, waarmee hij de eindstand op 1-5 bepaalde.

Het openingsbod uit Nottingham komt niet in de buurt van het bedrag dat Feyenoord voor Giménez verlangt, zo schrijft bovengenoemde krant. Directeur Dennis te Kloese zou vasthouden aan een vraagprijs van 'dik 40 miljoen euro'. Mocht de nummer zeventien van het voorbije seizoen in de Premier League alsnog zaken willen doen, wat volgens De Telegraaf wel de verwachting is, dan zal er een bedrag 'richting de 35 miljoen euro' op tafel moeten komen om Feyenoord überhaupt te laten nadenken over een vertrek van de clubtopscorer.

Bovendien zal Giménez zelf óók overtuigd moeten worden door de avances vanuit Engeland. De spits "heeft ondanks eerdere gesprekken ernstige twijfels of hij Feyenoord wel wil verlaten", schrijft de ochtendkrant. In Rotterdam speelt de Mexicaan met zijn club immers om de prijzen en is hij ook komend seizoen verzekerd van Champions League-voetbal, terwijl hij een gooi kan doen naar de Nederlandse topscorerstitel. In Nottingham zou voor hem juist een strijd om een basisplaats - de club heeft met Taiwo Awoniyi, Chris Wood en Emmanuel Dennis al drie spitsen onder contract staan - én tegen degradatie te wachten staan.

