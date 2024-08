Kenneth Perez ergert zich groen en geel aan doelpuntviering van Santiago Giménez

stoort zich aan de wijze waarop zijn doelpunten viert. Na de gezamenlijke viering met de hele ploeg knielt de spits van Feyenoord vaak op het gras en wijst hij met zijn vingers omhoog. Vaak doet hij dat met een ploeggenoot; zondag tegen PEC Zwolle (1-5 zege) deed met hem mee. Perez merkt op dat de viering nogal veel tijd kost.

Giménez maakte zondag de 0-3 en de 0-4 voor Feyenoord. Na zijn eerste doelpunt voerde hij het ritueel uit. Uiteindelijk zat er 62 seconden tussen het doelpunt en de aftrap van PEC. De viering wordt zondagavond besproken in de uitzending van Dit was het Weekend. “Jij was wel een beetje geïrriteerd door het juichen van Giménez”, zegt presentator Jan Joost van Gangelen tegen Kenneth Perez. “Dat heeft denk ik niets te maken met het geloof, maar wel met de manier waarop…”

Artikel gaat verder onder video

Perez antwoordt: “Het heeft te maken met hoe lang het allemaal duurt! Hier is het doelpunt al gevierd met z’n allen”, zegt hij bij het zien van de beelden dat Giménez knielt en een gebedje doet. “Dan moet er nog even gezeten worden en moet er nog even gebeden worden. Dit duurt best wel lang. Het is sowieso een beetje een poppenkast aan het worden met de doelpuntvieringen.”

LEES OOK: Nico Dijkshoorn hekelt ‘narcistisch kleutergedrag’ van Eredivisie-ster: ‘Zo ongelofelijk weinig klasse’

“Het is allemaal bedacht, ook zo’n vinger voor de mond”, doelt hij op de wijze waarop Calvin Stengs zijn doelpunt vierde. “Van alles en nog wat moet er gedaan worden. Het is branding van de spelers. Maar het duurt gewoon heel erg lang.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Ian Maatsen wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.

© ESPN