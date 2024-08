Nico Dijkshoorn hekelt ‘narcistisch kleutergedrag’ van Eredivisie-ster: ‘Zo ongelofelijk weinig klasse’

Nico Dijkshoorn heeft zich zondagmiddag tijdens het uitduel van Feyenoord met PEC Zwolle (1-5 overwinning) geërgerd aan . Met name de wijze waarop de Feyenoorder zijn doelpunt in de tweede helft vierde, is niet goed gevallen bij de columnist.

Stengs was zondag tegen PEC goed voor een doelpunt en twee assists. Na zijn treffer kort na rust rende hij naar de cornervlag en legde hij zijn criticasters symbolisch het zwijgen op, door zijn wijsvinger theatraal voor zijn lippen te houden.

Stengs gaf na afloop voor de camera van ESPN toe dat hij getergd was. Eerder deze week ketste zijn transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC af en beweerde onder meer journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad dat Feyenoord twijfelde aan de fysieke gesteldheid van de vleugelspeler annex middenvelder. Mossou gaf in de AD Voetbalpodcast aan dat 'er soms twijfels waren of hij wel drie keer in de week kon spelen'.

“Volgens mij is Feyenoord nooit naar buiten gekomen met iets. Het zijn andere mensen die dat schrijven. Ik had twijfels bij mezelf of het de juiste stap was. We vonden de deal niet goed genoeg", rekende Stengs na de wedstrijd in Zwolle af met de geruchten. “Er wordt veel geschreven en dat vind ik naar mij toe misschien niet netjes. Er worden dingen geschreven die gewoon niet waar zijn, zoals dat ik geen drie wedstrijden in de week zou kunnen spelen. Ik heb de afgelopen jaren laten zien dat ik dat wel kan. Die knie is gewoon goed en daar kan ik mee spelen. Men mag die dingen schrijven, maar het is niet waar.”

Ondanks het voorgaande heeft Dijkshoorn weinig sympathie voor de wijze waarop Stengs zijn doelpunt tegen PEC vierde. “Calvin Stengs ook weer dat verwend-kind-vingertje voor de mond. Zo ongelofelijk weinig klasse. Zwijgend naar middenlijn lopen is zoveel beter”, schrijft Dijkshoorn, columnist voor onder meer Voetbal International, op X. Volgens Dijkshoorn is ‘negeren zoveel beter en sterker’. “Nu weten ze dat ze hem raakten. Grote voetballers verlagen zich niet tot dit soort narcistisch kleutergedrag.”

