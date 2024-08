Calvin Stengs doet zijn verhaal: 'Die uitspraken zijn niet netjes naar mij toe'

heeft een ‘hectische’ week achter de rug, zo vertelt hij na de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord (1-5). De middenvelder annex aanvaller leek op weg naar het Amerikaanse Charlotte FC, maar die transfer viel in het water. Stengs zegt dat er ‘dingen worden geschreven die niet waar zijn’.

Als beweeglijke rechtsbuiten was Stengs zondag goed voor een doelpunt en twee assists. Dat hij nu nog voor Feyenoord zou spelen, had hij een week geleden niet gedacht. “Uiteindelijk had ik de stap genomen om misschien een transfer te maken. Dat is niet doorgegaan en nu ben ik hier. Ik heb er lang over na moeten denken en veel informatie moeten verkrijgen. Toen ging ik naar Londen om een keuring te doen en toen kwamen er te veel twijfels bij alle partijen”, legt hij uit bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

"De deal was gewoon niet goed en dan ben ik nu Feyenoorder. Daar ben ik ook blij mee", verklaart Stengs, die daarna wordt gevraagd naar berichten dat Feyenoord twijfelde aan zijn fysieke gesteldheid. Dat werd onder meer beweerd door journalist Sjoerd Mossou, die in de AD Voetbalpodcast aangaf dat 'er soms twijfels waren of hij wel drie keer in de week kon spelen'. “Volgens mij is Feyenoord nooit naar buiten gekomen met iets. Het zijn andere mensen die dat schrijven. Ik had twijfels bij mezelf of het de juiste stap was. We vonden de deal niet goed genoeg", antwoordt Stengs.

LEES OOK: Hancko doet onthulling na PEC - Feyenoord, Been wil niet spreken van 'teken van zwakte'

Stengs keerde terug uit Londen en was gebrand om zich weer te laten zien bij Feyenoord. "Ik was geland en belde mijn vriendin op. Ik was de hele week echt getergd om deze wedstrijd te spelen. Ik wilde mezelf laten zien en dat is wel gelukt. Er wordt veel geschreven en dat vind ik naar mij toe misschien niet netjes. Er worden dingen geschreven die gewoon niet waar zijn, zoals dat ik geen drie wedstrijden in de week zou kunnen spelen. Ik heb de afgelopen jaren laten zien dat ik dat wel kan. Die knie is gewoon goed en daar kan ik mee spelen. Men mag die dingen schrijven, maar het is niet waar.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Sjoerd Mossou spreekt zich uit over de mislukte transfer van Feyenoord-spelmaker Calvin Stengs naar Charlotte FC.