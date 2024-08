Feyenoord scoort erop los: dubbelslag voor Giménez, Stengs laat voeten spreken

Feyenoord heeft zondagmiddag gewonnen van PEC Zwolle. De Rotterdammers scoorden vlak na de aftrap en vlak na rust en legden daarmee de basis voor een simpele overwinning. Voor Feyenoord scoorden Igor Paixião, Calvin Stengs, Dávid Hancko één keer. Santiago Gimenéz maakte er twee. Voor PEC Zwolle scoorde Filip Krastev. PEC Zwolle blijft door de nederlaag zonder punten, Feyenoord herstelde zich van de teleurstelling van vorige week tegen Willem II.

Trainer Brian Priske besloot vandaag zijn team in een 4-3-3 formatie het veld op te sturen, nadat de trainer veel kritiek kreeg op het tot nu toe gehanteerde 3-4-3 systeem. Opvallend was ook de basisplaats van Stengs, die na het afketsen van zijn transfer naar Amerika zowel fysiek als mentaal fit genoeg was om te starten. Nieuweling Hugo Bueno, de afgelopen week van Wolverhampton Wanderers linksback, mocht meteen vanaf het begin spelen. PEC moest het vandaag doen zonder Thomas Lam, die transfervrij vertrok afgelopen week, en de geblesseerde Ajax-huurling Tristan Gooijer. Nieuweling en oud-Feyenoorder Dylan Vente was net op tijd speelgerechtigd om aan te sluiten bij de selectie. Hij startte vandaag op de bank.

PEC Zwolle kreeg na 40 seconden een grote kans via Dylan Mbayo, maar zijn inzet werd gekeerd door Timon Wellenreuther. Vlak daarna, in de vierde minuut, was het aan de andere kant wel raak. Aanwins Bueno maakte een mooie actie aan de linkerkant en bediende met een knappe voorzet Igor Paixião, die de bal ongehinderd achter keeper Jasper Schendelaar kon koppen: 0-1. Daarna zakte het nivuea steeds verder weg en werden de toeschouwers pas weer op spektakel getrakteerd toen Eliano Reijnders in de blessuretijd van de eerste helft de bal van afstand via de lat over schoot.

In de tweede helft was het wederom snel raak voor Feyenoord. In de 46e minuut legde Paixião de bal klaar voor Stengs, die met links van net buiten het strafschopgebied de bal prachtig achter Schendelaar plaatste: 0-2. Vijf minuten later werd de wedstrijd beslist toen Feyenoord zijn derde treffer maakte. Nu was het Hancko die met een uiterste krachtsinspanning de bal achter Schendelaar tikte, na een vrije trap van Paixião: 0-3. In de 68e minuut werd het zelfs 0-4 toen Gjival Zechiël na slordig opbouwen van PEC de bal af pakten en Gimenéz in staat stelde zijn eerste treffer van het seizoen te maken. De nachtmerrie van PEC Zwolle werd nog wat erger toen Gimenéz er in de 72e minuut nog een treffer bij maakte, op aangeven van Stengs: 0-5. In de 87e minuut deed PEC Zwolle via Krastev nog iets terug. De treffer was voor de stand niet van belang, al was het wel een heerlijk schot van een meter of twintig waarmee de Bulgaar Wellenreuther kansloos liet: 1-5.

Zo blijft PEC Zwolle puntloos en mag het volgende zaterdag week in Nijmegen gaan proberen de eerste punten van het seizoen te halen tegen het eveneens puntloze NEC. Feyenoord hersteld zich van de teleurstellende wedstrijd tegen Willem II en gaat zich opmaken voor de stadsderby tegen Sparta op zondag.

