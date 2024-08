Been ziet uitblinkende Feyenoorder: 'Deze jongen heeft een fabelachtige techniek'

Mario Been heeft aan 45 minuten voetbal genoeg om te concluderen dat een versterking is voor Feyenoord. De van Wolverhampton Wanderers overgekomen linksback maakt zondag tegen PEC Zwolle zijn debuut bij de Rotterdammers en levert direct een assist af bij de openingstreffer van Igor Paixão.

“Wat een droomdebuut voor Bueno”, stelt Sinclair Bischop in de rustanalyse van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. “Hij heeft in ieder geval geen ruzie met de bal, moet ik zeggen. Hij is comfortabel en heeft een goed linkerbeen en durft in de één tegen één situatie zijn man op te zoeken”, reageert Been.

De openingstreffer wordt vervolgens afgespeeld aan de analisten. “De vrijheid die Paixão heeft om deze bal in te koppen… Dat is heel slecht van PEC, maar het gaat met name om de schoonheid van de voorzet. Hij had overigens nog één of twee andere mooie voorzetten”, gaat de oud-trainer van Feyenoord verder.

“Je kan zien dat deze jongen een fabelachtige techniek heeft”, sluit de analist lovend af. Bueno werd dinsdag gepresenteerd als nieuwe speler van Feyenoord. De Spanjaard speelt dit jaar op huurbasis in Rotterdam-Zuid en is voorlopig de vervanger van de geblesseerde Quilindschy Hartman.

