Opvallende beelden en gescheld bij PEC Zwolle - Feyenoord

De supporters van PEC Zwolle laten tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord duidelijk hun onvrede blijken over het bestuur van de club. Middels spandoeken en spreekkoren wordt hevige kritiek geuit.

Achter het doel van Feyenoord is in de eerste helft een spandoek te zien met de tekst: ‘Frans en Meine: het is nu tijd om te verdwijnen’. Daarmee wordt gedoeld op miljonairs Frans van der Kolk en Meine Breemhaar, die respectievelijk bestuurslid en bestuursvoorzitter zijn. Op een ander spandoek stond: ‘Supporters en iconen maken de clubs, vreemde passanten maken deze stuk’.

De nodige supporters hebben ook gehoor gegeven aan de oproep van de Supportersclub om in zwarte kleding naar het stadion te komen als protest tegen het huidige bestuur. Verder galmde het spreekkoor ‘kankerbestuur’ door het MAC³PARK Stadion.

De onvrede bij de PEC-supporters is tot een kookpunt gekomen door de breuk tussen PEC en Bram van Polen, die met elkaar in gesprek waren over een traineeship. Die gesprekken zijn vanwege een verschil van inzicht over financiën op niets uitgelopen.

