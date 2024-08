PEC Zwolle-supporters komen met duidelijke oproep: vreemd duel met Feyenoord dreigt

De ontmoeting tussen PEC Zwolle en Feyenoord van komende zondag dreigt een zeer merkwaardige te worden. Niet per se binnen de lijnen, maar vooral daarbuiten. De Supportersclub van PEC Zwolle is totaal niet te spreken over de manier waarop Bram van Polen deze week is vertrokken en vindt het tijd voor actie.

Het is al ruim een week onrustig in Zwolle. Van Polen beëindigde een paar maanden geleden zijn spelersloopbaan, maar ambieert een rol als algemeen directeur. Het was de bedoeling dat hij een traineeship in zou gaan en op verschillende afdelingen binnen zijn oude club mee zou gaan kijken. PEC Zwolle en Van Polen kwamen er inhoudelijk wel uit, maar contractueel totaal niet. Van Polen deed onlangs al zijn verhaal bij ESPN en sprak toen al uit dat hij er een hard hoofd in had dat het nog goed zou komen. Woensdagavond kwam het bericht naar buiten dat zijn traject definitief niet wordt doorgezet.

PEC Zwolle-supporters reageerden toen al vol verbazing en woede op het vertrek van het clubicoon en richtten zich tot algemeen directeur Xander Czaikowski. In een bericht op Instagram spreekt nu ook de Supportersclub z’n verafschuwing uit. “We hebben met afschuw kennisgenomen van het vertrek van Bram van Polen. Dit past helaas in een breder patroon waarin clubiconen niet op waarde worden geschat en zelfs worden geschoffeerd door de directie. Dit is onacceptabel en druist in tegen alles waar PEC Zwolle voor zou moeten staan”, zo klinkt het.

PEC Zwolle speelt komende zondag de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Feyenoord en de Supportersclub doet een duidelijke oproep aan de mede-Zwollenaren. “Daarom roepen we iedereen op om zondag in het zwart te komen als symbool van ons protest tegen het huidige bestuur. We vragen jullie om 90 minuten lang, vanaf de eerste tot de laatste minuut, met luid gezang jullie ongenoegen te laten horen. De voortdurende onrust binnen onze club moet stoppen. Laten we samen een krachtig signaal afgeven dat we niet akkoord gaan met de koers die momenteel wordt gevaren. PEC Zwolle is van ons, de supporters, en samen zullen we strijden voor een club die recht doet aan haar iconen en geschiedenis. Kom in het zwart en laat je stem horen!”

