PEC Zwolle-supporters laten van zich horen en komen met duidelijke boodschap

Een groot aantal PEC Zwolle-supporters heeft op social media zijn ongenoegen geuit over Xander Czaikowski. De algemeen directeur is al niet de populairste in de Overijsselse hoofdstad, maar het gedoe met clubicoon Bram van Polen is voor een deel van de achterban de spreekwoordelijke druppel.

PEC Zwolle nam een paar maanden geleden nog op grootse wijze afscheid van Van Polen, die meer dan vijfhonderd wedstrijden in de Zwolse hoofdmacht op zijn naam heeft staan. Maar dat afscheid moet voor PEC Zwolle-supporters en Van Polen zelf inmiddels als een eeuwigheid geleden voelen. In de tussentijd is er het een en ander gebeurd. Van Polen heeft de ambitie om als technisch directeur aan de slag te gaan, wilde bij PEC een traineeship ingaan en op verschillende afdelingen meekijken hoe het er buiten de lijnen aan toegaat.

Maar woensdagavond maakten PEC Zwolle en Van Polen bekend dat het traject van de voormalig aanvoerder niet wordt doorgezet. Van Polen had naar zijn mening recht op een transitievergoeding, maar de partijen kwamen er contractueel niet uit. Van Polen licht in een brief gericht aan de achterban zijn besluit toe, maar volgens Tijmen van Wissing van RTV Oost vertellen de partijen niet het ‘eerlijke verhaal’. Duidelijk is dat de achterban ontzettend baalt van de situatie en een deel ervan het helemaal heeft gehad met algemeen directeur Czaikowski.

“Ik zie veel reacties waarbij men het over de financiële voorwaarden heeft, maar als ik de brief lees is mijn conclusie dat Bram in een of meerdere mensen geen vertrouwen heeft. Dat is eigenlijk nog erger dan er financieel niet uit kunnen komen”, zo schrijft een PEC Zwolle-supporter op X, waarop een andere supporter het volgende reageert: “Helemaal met je eens! Gaat Bram niet om het geld, zijn gevoel heeft met andere zaken te maken… Niemand met een clubhart heeft een goed gevoel bij Xander”, zo klinkt het. In de tweet staat tevens #XanderOut. Deze hashtag wordt veelvuldig gedeeld door PEC-supporters.

Mogelijk wordt bovenstaande boodschap komende zondag herhaald in het stadion. PEC Zwolle speelt dan een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

