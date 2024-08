Van Polen richt zich in brief tot PEC Zwolle-supporters: 'Dat werd in de afgelopen periode minder'

Bram van Polen heeft middels een brief gereageerd op zijn 'vertrek' bij PEC Zwolle. De Nijkerker zette een paar maanden geleden weliswaar al een streep onder zijn spelersloopbaan, maar de club en hijzelf waren voornemens om in een andere functie met elkaar verder te gaan. Van Polen liet vorige week echter al weten dat de partijen het maar niet eens konden worden. PEC Zwolle en Van Polen maken woensdagavond bekend definitief ‘uit elkaar’ te gaan.

Van Polen speelde ruim vijfhonderd wedstrijden in de hoofdmacht van PEC Zwolle. Hij vertelde vorige week donderdag in het programma Voetbalpraat op ESPN dat het de bedoeling was dat hij een traineeship in zou gaan. Van Polen ambieert een functie als technisch directeur en zou op verschillende afdelingen mee gaan kijken. Maar zover komt het dus niet. PEC Zwolle en Van Polen kwamen er contractueel niet uit.

“Beste supporter. Na zeventien seizoenen als voetballer van onze club ben ik, na het geweldige afscheid tegen FC Twente, deze zomer in een nieuwe rol begonnen”, begint Van Polen zijn brief gericht aan de Zwolse achterban. “Samen met de club bedachten we een ontwikkelprogramma, waarin de inhoud al snel stond. Vandaag hebben PEC en ik in goed overleg besloten om dit niet voort te zetten. Zoals jullie weten doe ik dingen op gevoel. Het is een persoonlijke keuze, één die echt vanuit mijn gevoel komt. Ondanks mijn enthousiasme bij de start, werd dat in de afgelopen periode minder.”

Van Polen vertelde vorige week bij ESPN al dat hij met ‘tegenzin’ naar de club ging. “Ik verwijt niemand hier iets in, soms lopen dingen nou eenmaal anders dan je vooraf in je hoofd hebt. Zoals jullie ook weten was er over één juridisch punt een verschil van inzicht.” Van Polen was van mening dat hij recht had op een transitievergoeding. “Daarin hebben we in de afgelopen periode soms langs elkaar heen gecommuniceerd, waarin ook zeker mezelf het een en ander is te verwijten. Het geld is in deze nooit leidend geweest, ik maak keuzes altijd op gevoel. Ik ben blij dat de club en ik dit nu samen hebben opgelost. PEC Zwolle blijft altijd mijn club. Met de club heb ik afgesproken dat ik in een adviserende rol aan de club verbonden blijf. Ik hoop en vertrouwen erop dat jullie, net als ik, de club blijven steunen.”

Brief van Bram ✍🏼💙#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) August 14, 2024

