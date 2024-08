PEC Zwolle-fans steunen Van Polen en hangen spandoek op bij het stadion

PEC Zwolle-supporters scharen zich achter Bram van Polen. De club en Van Polen maakten woensdag bekend dat in ‘goed overleg’ is besloten om het traject van de voormalig aanvoerder niet voort te zetten. Van Polen, die een paar maanden geleden nog een streep zette onder zijn loopbaan als profvoetballer, hoopte in een andere functie door te gaan. De achterban is niet te spreken over de manier waarop de club met de oud-verdediger omgaat.

Het was de bedoeling dat Van Polen een traineeship in zou gaan en bij PEC Zwolle op verschillende afdelingen mee ging kijken. PEC Zwolle en Van Polen werden het over de inhoud al snel eens, maar bereikten geen overeenstemming over de contractuele voorwaarden. Van Polen was van mening dat hij recht had op een transitievergoeding. In ‘goed overleg’ is dus besloten om het traject niet voort te zetten. Van Polen blijft wel in een adviserende rol verbonden aan PEC Zwolle.

Uit de reacties op social media bleek al dat veel PEC-supporters zich niet kunnen vinden in de gang van zaken en dat blijkt nu ook uit een groot spandoek dat is opgehangen bij het stadion. Daarop staat: Wie clubiconen niet eerst, is het Zwolsch Blauw niet weert’, met de hashtag #TeamBvP.

Spandoek met kritiek op het vertrek van Van Polen bij PEC Zwolle is opgehangen bij het stadion. #TeamBvP pic.twitter.com/H2UV9cKSlz — ForzaPECZwolle (@ForzaPECZwolle) August 14, 2024

